Hakkinen deelt mening Max Verstappen over stratencircuits in F1 niet

De stratencircuits zijn bezig met een opmars in de Formule 1. Daar waar de koningsklasse in 2017 slechts drie races reed op stratencircuits - in Melbourne, Monaco en Montreal - liep dat aantal in 2022 al op naar zeven stuks. In 2023 staan er intussen al acht stratencircuits op de kalender. Het drietal eerder genoemde races heeft op de kalender inmiddels gezelschap gekregen van Singapore, Jeddah, Miami en Baku, terwijl er dit jaar voor het eerst sinds de jaren 80 ook weer door de straten van Las Vegas geracet wordt. Die beweging van de Formule 1 wordt echter niet door iedereen toegejuicht. Zo vertelde Max Verstappen eind 2022 dat het met de huidige generatie F1-bolides absoluut geen pretje is om op stratencircuits te rijden.

Daar waar Verstappen op dit moment niet echt blij is met het hoge aantal stratencircuits op de F1-kalender, vindt Mika Hakkinen het juist prachtig dat de koningsklasse steeds vaker steden opzoekt. In gesprek met Top Gear verklaart de wereldkampioen van 1998 en 1999 dat racen in steden positief is voor de fans, die daar veel meer voorzieningen voor handen hebben. Tegelijkertijd denkt de Fin ook dat de beste teams en coureurs komen bovendrijven op de over het algemeen lastigere stratencircuits. "Het bezorgt de teams en coureurs meer uitdagingen. Als coureurs worden we echter betaald om deze uitdagingen te doorstaan én om de fans een geweldige show te geven", zegt Hakkinen over de vele stratencircuits op de F1-kalender.

Toch vindt Hakkinen ook dat de Formule 1 ervoor moet waken dat de balans niet te ver doorslaat in de richting van stratencircuits. "Het draait denk ik puur om de balans. Niet iedere race kan in een stad plaatsvinden, maar ook geldt dat niet iedere race buiten de stad kan plaatsvinden. Daar moet een balans in zitten. Het is ook logisch: we weten dat er compromissen gesloten moeten worden voor stratencircuits. Je kan grote gebouwen niet verplaatsen, je kan geen enorme hellingen en veranderingen van de camber in de bochten hebben. Je moet compromissen sluiten. Hetzelfde geldt voor het leven, we krijgen niet alles wat we willen hebben."