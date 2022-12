De expansie van de Formule 1-kalender gaat gepaard met meer en meer stratencircuits. Dit jaar stonden er met Jeddah, Miami, Monaco, Baku en Singapore al vijf op de kalender en in 2023 komt Las Vegas daar nog bij. Het past bij de visie van de Amerikaanse eigenaren van de sport, maar is niet wat Max Verstappen graag ziet als coureur. "Zeker met deze nieuwe auto's voelt het vreselijk om op stratencircuits te rijden", zegt de Nederlander in 'F1 Talks with Max Verstappen' van Viaplay.

Het hangt voor een groot deel met de nieuwe generatie auto's samen, die zo laag mogelijk bij de grond en ook zo stijf mogelijk moeten zijn om het grondeffect optimaal te laten werken. "Deze auto's zijn te zwaar en te stijf voor stratencircuits. In Singapore baalde ik echt van het gevoel. Normaal houd ik echt van Singapore, maar het was echt teleurstellend vergeleken met de auto's uit 2015-2016. Toen voelden de auto's veel scherper aan en kon je de kerbstones ook echt aanvallen. Als je nu een kerb raakt, dan eindig je aan de andere kant van het circuit."

De gevaren van Jeddah

Van alle stratencircuits die momenteel op de kalender staan, is Jeddah - waar Verstappen dit jaar overigens wel won - het gevaarlijkst. "De auto's liggen onder dit reglement erg laag. In Jeddah komen de kerbstones als het ware op je af in de bocht waar Schumacher crashte. De vorm van die kerbstones is verkeerd voor de huidige auto's en dat maakt het gevaarlijk. Als je op die kerbs komt en de vloer gaat bottomen, kun je heel makkelijk een zware crash hebben, zoals we hebben gezien. De radius van die bocht is al niet fijn, maar ze moeten de kerbstones sowieso veranderen. Of ze moeten het gedeelte achter de kerbs hoger maken, zodat je het bottomen van de vloer op de kerbs niet krijgt. Maar goed, dat zijn dingen waar we met de GPDA aan werken. Drie coureurs gaan vervolgens naar FOM en de FIA om te bespreken hoe we het circuit kunnen verbeteren."

In Jeddah zijn de kerbstones trouwens niet het enige verbeterpunt. Het zicht laat volgens Verstappen ook te wensen over. "De hoek waarin de muren ten opzichte van het circuit staan, kan beter. Dat zijn kleine dingen die mensen snel vergeten, maar die het wel veiliger kunnen maken. Het zicht is nu erg slecht. Ze maken een recht stuk, maar eigenlijk is dat geen recht stuk. Het slingert voortdurend en dat is gevaarlijk in de kwalificatie. Dan doen we namelijk een snelle ronde, een langzame ronde en weer een snelle ronde. Om de banden te koelen, rijd je in die middelste ronde echt heel langzaam. Dan krijg je het verschil dat iemand tachtig rijdt en een ander met 330 kilometer per uur aankomt. Dat is gevaarlijk, terwijl je een langzame auto op een gewoon recht stuk al van ver kunt zien."

Spa voor altijd op de kalender?

Voor de editie van 2023 worden deze pijnpunten op het Jeddah Corniche Circuit deels verholpen, maar dat neemt niet weg dat Verstappen allesbehalve een fan is van stratencircuit. Op de vraag welke baan volgens hem koste wat het kost op de kalender moet blijven, is zijn antwoord dan ook helder: "Voor mij is dat Spa-Francorchamps, honderd procent zeker. Ik houd sowieso veel meer van snelle bochten en op Spa kun je als coureur ook nog eens meer het verschil maken."