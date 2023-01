F1 bevestigt aangepaste kalender met 23 races voor 2023

De Grand Prix van China heeft sinds 2004 ieder jaar deel uitgemaakt van de Formule 1-kalender, maar toch is de race sinds 2019 al niet meer verreden. De edities van 2020, 2021 en 2022 werden allemaal geschrapt vanwege de gevolgen van de coronapandemie en de strenge maatregelen die daardoor in het land werden genomen. Die maatregelen waren ook aanleiding voor F1 om de GP van China in december weer van de kalender voor 2023 te halen, maar niet veel later schrapte het land de meeste restricties. Het was voor de organisatie van de race een reden om te kijken of ze de oorspronkelijke plek op de kalender terug konden krijgen.

Die pogingen zijn echter op niets uitgelopen, zo blijkt uit de bekendmaking van de Formule 1 van dinsdagmiddag. De koningsklasse brengt daarin naar buiten dat de Grand Prix van China definitief niet terugkeert op de kalender van 2023. Daarnaast is ook besloten om geen vervangende race op het programma te zetten, iets waarvoor onder meer Portugal en Turkije in een eerder stadium nog in beeld waren. Het gevolg daarvan is dat de Formule 1 in 2023 niet langer 24 Grands Prix afwerkt, maar dat het aantal races terugzakt naar 23. "De Formule 1 bevestigt dat het seizoen 2023 uit 23 races bestaat. Alle bestaande racedata op de kalender blijven ongewijzigd", leest de korte verklaring van de sport. Dat is overigens nog altijd een record voor de koningsklasse, die niet eerder meer dan 22 races op de kalender had staan.

Wat hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol heeft gespeeld in het besluit van F1 is het feit dat China momenteel gebukt gaat onder een nieuwe coronagolf. Dat heeft ertoe geleid dat reizigers vanuit het land in diverse landen nu een PCR-test moeten ondergaan. Dat geldt onder meer voor Groot-Brittannië en Italië, waar negen van de tien Formule 1-teams gevestigd zijn. Het gevolg is dus dat de Formule 1 op 16 april geen race rijdt op het Shanghai International Circuit, maar dat het circus een vrij weekend heeft. Na de Grand Prix van Australië op 2 april volgen zodoende dus drie weekenden zonder race, voordat de koningsklasse op 30 april in Baku neerstrijkt voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

F1-kalender 2023:

Datum Race Locatie 5 maart Grand Prix van Bahrein Sakhir 19 maart Grand Prix van Saudi-Arabië Jeddah 2 april Grand Prix van Australië Melbourne 30 april Grand Prix van Azerbeidzjan Baku 7 mei Grand Prix van Miami Miami 21 mei Grand Prix van Emilia-Romagna Imola 28 mei Grand Prix van Monaco Monte Carlo 4 juni Grand Prix van Spanje Barcelona 18 juni Grand Prix van Canada Montreal 2 juli Grand Prix van Oostenrijk Spielberg 9 juli Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone 23 juli Grand Prix van Hongarije Hungaroring 30 juli Grand Prix van België Spa-Francorchamps 27 augustus Grand Prix van Nederland Zandvoort 3 september Grand Prix van Italië Monza 17 september Grand Prix van Singapore Marina Bay 24 september Grand Prix van Japan Suzuka 8 oktober Grand Prix van Qatar Losail 22 oktober Grand Prix van Amerika Austin 29 oktober Grand Prix van Mexico Mexico-Stad 5 november Grand Prix van Brazilië Interlagos 18 november Grand Prix van Las Vegas Las Vegas 26 november Grand Prix van Abu Dhabi Yas Marina