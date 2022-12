Tussen 2004 en 2019 werd op het Shanghai International Circuit jaarlijks de Formule 1 Grand Prix van China verreden. Het is de baan waarop Michael Schumacher zijn laatste F1-zege pakte, Nico Rosberg voor het eerst won en ook Red Bull Racing pakte in China haar eerste overwinning. In 2019 werd er de duizendste race in het wereldkampioenschap F1 verreden. Toen in 2020 de coronacrisis uitbrak, was de Grand Prix van China een van de eerste races die werd afgelast. Ook in de twee seizoenen die volgden, ging de wedstrijd niet door.

In 2023 leek de Grand Prix haar rentree te maken op de F1-kalender, maar nog steeds zitten de coronamaatregelen de sport in de weg. China voert een zero-tolerance-beleid en wil alle risico’s op besmettingen voorkomen. Die strenge maatregelen houden in dat iemand bij wie corona wordt vastgesteld, vijf dagen in een isolatiecentrum moet doorbrengen. Voor F1 wordt geen uitzondering gemaakt. Het risico voor medewerkers om naar China af te reizen is daardoor te groot. De race is daardoor van de kalender gehaald voor 2023.

“De Formule 1 kan na een dialoog met de promotor en de relevante autoriteiten bevestigen dat de Chinese Grand Prix in 2023 niet doorgaat vanwege de aanhoudende problemen met het coronavirus”, leest de verklaring van F1. “De Formule 1 verkent de alternatieven om de leeggekomen plek op de kalender voor 2023 anders op te vullen en zal daar op termijn een update over geven.”

De kalender zal daardoor hoogstwaarschijnlijk alsnog uit een recordaantal van 24 races bestaan.