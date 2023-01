In 2020, 2021 en 2022 ging er vanwege de coronapandemie een streep door de Grand Prix van China. De race was aanvankelijk wel opgenomen op de kalender voor 2023, maar begin december werd bekend dat de Formule 1 voor het vierde achtereenvolgende jaar niet zou afreizen naar Shanghai als gevolg van de strenge coronarestricties die nog steeds van kracht waren in China. Na felle protesten heeft de Chinese overheid de meeste coronamaatregelen echter losgelaten. Op 8 januari komt er ook een eind aan de verplichte quarantaine voor reizigers die het land in willen, waarmee een belangrijk obstakel voor grote internationale sportevenementen als de F1 Grand Prix verdwijnt.

Motorsport.com heeft vernomen dat er in Shanghai nu gesproken wordt over de mogelijkheid om dit jaar alsnog een Grand Prix te houden. Men zou hier ook al over in gesprek zijn met de organisatie achter de Formule 1. De Grand Prix van China zou eigenlijk plaatsvinden op 16 april. De Formule 1 deelde eerder mee dat er onderzocht zou worden of er dat weekend elders een race zou kunnen worden gehouden. Vooralsnog is de plek van China echter nog niet opgevuld door een andere wedstrijd. In theorie zou Shanghai zijn oorspronkelijke plek op de kalender dus kunnen terugkrijgen.

Mocht de Grand Prix van China daadwerkelijk terugkeren op het programma, dan bestaat het Formule 1-seizoen 2023 alsnog uit het recordaantal van 24 Grands Prix. Ook zou Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu dit jaar dan voor het eerst een Formule 1-race voor eigen publiek rijden.