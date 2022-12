'Portugal en Turkije in gesprek met F1 om China te vervangen'

Op vrijdag 2 december maakte de Formule 1 bekend dat de Grand Prix van China ook in 2023 niet kan doorgaan. Een enorme verrassing was dit niet, want de strikte coronaregels in het land zorgden al langer voor geruchten dat de race van de kalender gehaald zou worden. Zodoende wordt 2023 het vierde opeenvolgende jaar waarin F1 niet naar China kan afreizen en tevens ontstaat er op de kalender een gat van vier weken tussen de races in Australië op 2 april en Azerbeidzjan op 30 april.

De Formule 1 kondigde meteen ook aan dat de opties voor een vervangende race worden verkend en inmiddels is er ook iets meer duidelijk over de gegadigden. Zo heeft de Portugese autosport- en kartingfederatie FPAK bij Lusa al aangegeven dat er gesproken wordt om de plek van China op te vullen met een Portugese GP. Die moet dan gaan plaatsvinden op Autodromo Internacional do Algarve in Portimao. Volgens Ni Amorim, de president van FPAK, zijn er echter meerdere gegadigden om de lege plek op te vullen. "Portugal is niet het enige land met interesse, want Turkije is ook in de running", laat Amorim optekenen. Voor Turkije is hoogstwaarschijnlijk Istanbul Park in beeld om een race te organiseren.

Het is nog verre van zeker dat F1 in 2023 naar Portimao afreist voor de Portugese GP. Dat hangt grotendeels af van financiële steun die de overheid moet gaan geven. Daarover zijn FPAK en de overheid al wel in gesprek, aldus Amorim, maar een besluit is daar nog niet over genomen. "Het hangt af van of er vanuit Portugal geld komt om de GP te organiseren. De fee is hoog, maar de opbrengsten rechtvaardigen de investering", zegt Amorim, die ook aangeeft dat er nog niet gesproken is over wat er aan F1 overgemaakt moet worden om de race te organiseren. "Ik weet niet hoeveel geld ze vragen, want dit stadium van de gesprekken is nog niet bereikt."

Mochten Portugal en F1 tot een akkoord komen, dan mag Portimao voor de derde keer een F1-race organiseren. Eerder kwam de koningsklasse in coronaseizoenen 2020 en 2021 naar het circuit in de Algarve. Overigens stond ook de GP van Turkije in beide jaren op de kalender, nadat Istanbul Park eerder tussen 2005 en 2011 op het programma heeft gestaan.