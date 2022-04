Smeets ziet pitstoptijden snel weer op oude niveau komen

Tegelijk met de introductie van een nieuw aerodynamisch pakket is er dit jaar ook een ander formaat wielen ingevoerd in de Formule 1. Om de wagen een agressievere uitstraling te geven zijn, is de koningsklasse van de autosport van 13 inch naar 18 inch velgen overgestapt, waardoor de banden nu een diameter van in totaal 720 mm hebben in plaats van 660 mm. Doordat de banden groter zijn geworden, is het gewicht ervan ook toegenomen: de voorwielen zijn in 2022 2,5 kg zwaarder en de achterwielen 3 kg. En dit maakt het afleveren van een vliegensvlugge pitstop er niet eenvoudiger op.

"De monteurs hebben een heel zware winter gehad", zegt Sven Smeets, de sportief directeur van Williams, over hoe het team zich heeft voorbereid op de pitstops met de grotere en zwaardere banden. "Meteen nadat de laatste race van 2021 achter de rug was, zijn we begonnen met het oefenen van pitstops met de nieuwe auto en nieuwe wielen. Het was dus een zeer intensieve winter. Van 2020 naar 2021 waren er geen grote verschillen, maar je blijft natuurlijk pitstops oefenen om je jezelf verder te verbeteren. Het ging dan echter om heel kleine dingen. Maar dit jaar is een compleet ander verhaal qua auto en banden. Er moest dus veel meer geoefend worden en veel meer in de fitnesszaal worden getraind op zaken als de rug en het bovenlichaam. Daarnaast moet er een compleet nieuwe auto worden opgebouwd, dus het is voor iedereen in het team een heel korte winter geweest."

De pitstops zijn dit jaar fysiek zwaarder om uit te voeren. "We hebben een eigen gym waar de monteurs als ze thuis zijn minimaal een of twee keer per week zijn", doet Smeets uit de doeken. "En ze worden begeleid door mensen die alleen maar kijken naar de pitstop, zodat de spieren die daarbij geworden gebruikt helemaal op en top zijn." Behalve het gewicht maakt ook de grootte van de band het lastiger om het wiel snel op de juiste plek te manoeuvreren. "Ja, ook op het draaien met het wiel moest geoefend worden", beaamt Smeets. "Ook omdat je aan de voorkant bijvoorbeeld nu met dat spatbord, zoals ik het maar even noem, zit. Daar moet je ook om denken. Er zijn dus een paar moeilijkheden bijgekomen, maar we hebben in januari en februari elke dag met het team op een testweg geoefend. We hebben ervoor gezorgd dat mensen die normaal gezien alleen voor doen ook achter kunnen opereren en vice versa, zodat iedereen op meerdere plekken uit de voeten kan. Al heeft iedereen natuurlijk wel zijn favoriete job en favoriete plaats bij een pitstop. Dat zal ook altijd wel zo blijven."

Constant zijn het doel

Tijdens de eerste race was het voor de monteurs van alle teams duidelijk nog even wennen. De snelste pitstop van McLaren ging in 2,31 seconden, andere bandenwissels namen ruim vier seconden in beslag. Dat terwijl Red Bull vorig jaar nog geregeld onder de twee seconden wist te komen. "We zagen bij de eerste race in Bahrein dat het verschil tussen de snelste en langzaamste pitstop redelijk groot was. Dat zag je vorig jaar eigenlijk alleen maar als er iets mis ging. Nu zaten er meer pitstops tussen die langzamer waren", aldus Smeets.

Bij Max Verstappen verliep de laatste pitstop tijdens de Grand Prix van Bahrein niet zoals zou moeten: de Red Bull werd te hard neergelaten waardoor hij problemen kreeg met sturen. Smeets: "Iedereen is nog een beetje zoekende. Wij zijn bijvoorbeeld nog iets te langzaam met het opheffen van de achterkant. Dat is nog niet honderd procent. We weten dat we daar nog een beetje tijd laten liggen, maar we weten ook dat we als het te snel doen er een kans is dat het aan de achterkant fout gaat. We blijven er echter op oefenen en ook het thuisfront werkt eraan. Ik hoop dat we in Imola door het hele gewenningsproces heen zijn." Daarmee mikt Williams er dus op om vanaf de Grand Prix van Emilia-Romagna op 24 april weer pitstops van het gewenste niveau af te leveren.

Tekst loopt door onder de foto

Alex Albon in actie met de Williams FW44. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Smeets zegt dat het vooral zaak is om consistentie na te streven bij het uitvoeren van de pitstops, ook in verband met het berekenen van de juiste strategie. "Het is mooi om snelle pitstops te hebben en dat terug te zien in de DHL-ranking, maar de grote uitdaging is om het constant te krijgen. Want je kan dan wel één snelle pitstop hebben, als de andere pitstops bij die auto en de andere auto langzaam zijn, ben je over het geheel genomen nog altijd niet de grote winnaar. Het gaat erom dat je de target die je zet telkens weet te halen of er net iets onder zit. Dan kun je beginnen met het bouwen aan je strategie, omdat je dan precies weet hoeveel tijd je pitstop in beslag neemt."

"Het is dit jaar dus belangrijk om heel snel constant te worden", benadrukt Smeets. "We zien in de fabriek dat het tijdens het oefenen steeds rapper gaat. Maar hoe sneller het gaat, hoe groter de kans dat er fouten worden gemaakt. En als je een keer een fout maakt waarmee je anderhalve seconde verliest, dan is alle moeite om bij je vorige pitstop twee tienden van een seconde sneller te zijn, helemaal voor niets geweest. We moeten er dus voor zorgen dat het team constant dezelfde tijd weet te halen, ook als er ergens geroteerd wordt in het team. Dat is een grote uitdaging, maar ik denk wel dat de pitstoptijden in de loop van het jaar terugkeren naar het niveau dat we kenden."

Rotatiesysteem

Dat monteurs getraind worden om verschillende rollen te vervullen tijdens een pitstop, is overigens om meerdere redenen. "Dat is deels door COVID gekomen, aangezien er tegenwoordig een kans is dat er mensen uitvallen", legt Smeets uit. "Dan kom je zonder een paar van je vaste krachten op het circuit aan en kom je erachter dat er eigenlijk maar twee personen in het hele team zijn die een bepaalde rol bij een pitstop goed kunnen vervullen. Door COVID is het zorgen voor meer multifunctionaliteit bij de monteurs dus in een stroomversnelling gekomen."

Daarnaast hanteert Williams vanwege de lengte van de F1-seizoenen tegenwoordig een rotatiesysteem. Over het trainen van monteurs voor verschillende plekken bij een pitstop: "We hebben besloten dat we hier niet mee te stoppen als COVID verdwenen is, want doordat mensen nu op meer plekken inzetbaar zijn, is het ook mogelijk voor een monteur om een keer een race te missen. Diegene weet dat dat er nog iemand is die zijn job net zo goed kan uitvoeren als hijzelf. We willen ervoor zorgen dat iedereen per jaar één, twee of drie races kan missen."

Degenen die niet afreizen naar een race, trainen dat weekend in de fabriek in Grove. Smeets, die in december begonnen is bij Williams: "Deze week zijn er dus ook mensen thuis in Engeland en daar pitstops aan het oefenen, om ervoor te zorgen dat die constante die er vroeger was, snel weer terugkeert."

Het verschil in formaat tussen de 2021-band en 2022-band in beeld. Foto: Steven Tee / Motorsport Images