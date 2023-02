Las Vegas tot en met 2032 op F1-kalender? Eerste stappen gezet

Afgelopen jaar maakte de Formule 1 bekend dat het vanaf 2023 met een avondrace terugkeert naar Las Vegas. De Formule 1-bolides scheuren in het weekend van 18 en 19 november door het centrum van de stad, waarbij een gedeelte van het circuit over de iconische Strip loopt. De Grand Prix wordt speciaal voor het Amerikaanse publiek zaterdagavond lokale tijd verreden. Hiermee bouwt F1 verder op de toenemende populariteit in de Verenigde Staten. In Nederland moet men wel vroeg uit de veren. Bij ons start de race zondagochtend om 07.00 uur.

Las Vegas tekende in eerste instantie een contract tot en met 2025, maar bij de aankondiging van het evenement maakte F1 duidelijk dat het mikt op een langere verbintenis. Afgelopen dinsdag kwam de Clark County Commission - een overheidsinstantie die de zaken in Las Vegas runt - bijeen en besprak de mogelijkheid om van de Grand Prix de komende tien jaar een jaarlijks evenement te maken. De economische impact voor de regio wordt geschat op een miljard dollar. Als onderdeel hiervan is er toestemming gevraagd aan de commissie, zodat de komende jaren enkele prominente straten in Las Vegas kunnen worden afgesloten voor de Grand Prix, waaronder The Strip. "Momenteel ligt er een driejarig contract met F1, maar we anticiperen op een levenslange samenwerking", zei James Gibson, commissaris van Clark County, voorafgaand aan de stemming. "Dit zal de weg vrijmaken om in ieder geval de komende tien jaar nog een Grand Prix te kunnen organiseren. Ik weet haast wel zeker dat de mensen die ons daarna gaan opvolgen de waarde inzien van wat wij hebben gedaan en dat ze dit door zullen zetten."

De motie werd unaniem met 7-0 door de raad aangenomen. Er is nu dus groen licht voor de vereiste sluitingen tot en met 2032. Daarnaast is Las Vegas van plan om de huidige plek op de F1-kalender 2023 te behouden. De organisatie wil er van 2023 tot en met 2032 een vijfdaags evenement van maken, dat van woensdag tot en met zondag loopt. Het event wordt dan opgevolgd door de Thanksgiving-vakantie.

Las Vegas bereidt zich momenteel voor op de 2023-editie. Terry Miller, projectmanager van de Grand Prix, liet voorafgaand aan de stemming weten dat alles op schema ligt. "Dit is een grote kans voor de beroepsbevolking, voor verkopers en voor iedereen die enthousiast is over deze nieuwe kans in Las Vegas en Clark County", aldus Miller. "Wij zijn trots op wat we doen. Dit levert niet alleen meer werk op in de bouw, maar ook voor de exploitatie van het event zelf. Als de motie wordt aangenomen kunnen we hier nog jaren mee doorgaan. De impact op onze gemeenschap is zeer groot."

Afgelopen mei kocht F1 voor 240 miljoen dollar - omgerekend 227 miljoen euro - een groot stuk land aan voor de pitstraat en paddock. Daarnaast wil de koningsklasse met betaalbare toegangskaarten alle fans de mogelijkheid bieden om de race bij te wonen, nadat er eerder gesproken werd over extreem hoge ticketprijzen. De 'launch party' voor de Las Vegas Grand Prix is inmiddels achter de rug. Onder meer Mercedes-coureur George Russell scheurde met een F1-auto over The Strip. Meteen na de derde Amerikaanse Grand Prix van 2023 vliegt het circus door naar Abu Dhabi voor de slotrace.

Video: Russell scheurt met F1-auto door de straten van Las Vegas