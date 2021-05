Met een sterke eerste run in Q3 verzekerde Charles Leclerc zich van de eerste startpositie voor de GP van Monaco, maar toch was het na de kwalificatie afwachten of hij ook daadwerkelijk vanaf pole zou mogen vertrekken. De Ferrari-coureur crashte hard tijdens zijn tweede run en er werd gevreesd voor schade aan de versnellingsbak van de SF21. Als de bak gewisseld zou moeten worden, dan zou Leclerc daarvoor een gridstraf van vijf posities ontvangen en zou Max Verstappen de pole-position in handen krijgen.

Zaterdag inspecteerde Ferrari de versnellingsbak van Leclercs bolide al even voordat de beperkingen van het parc fermé begonnen. De Scuderia vermoedde toen al dat die geen grote schade had opgelopen bij de forse crash, maar hield nog een slag om de arm tot er op zondagochtend grondiger gecheckt kon worden. Die controles zijn nu achter de rug en daaruit is gebleken dat de versnellingsbak inderdaad geen schade heeft opgelopen. Zodoende hoeft die niet gewisseld te worden en kan Leclerc zijn thuisrace gewoon van pole-position vertrekken.

Ferrari bracht op social media een korte verklaring naar buiten waarin de aankondiging werd gedaan. “Na verdere grondige controles deze ochtend zijn er geen overduidelijke defecten gevonden in de versnellingsbak van Charles Leclerc. Daarom begint de Monegaskische coureur de race van vandaag vanaf pole-position, zoals in de uitslag van de kwalificatie.”

Na afloop van de kwalificatie vertelde Ferrari-teambaas Mattia Binotto al dat het team geen enkel risico wilde lopen door Leclerc met een beschadigde versnellingsbak op pad te sturen in Monaco. Daarvoor is de strijd met McLaren om de derde plek bij de constructeurs te belangrijk. Momenteel heeft de Scuderia vijf punten achterstand, maar met een auto op pole-position (Leclerc) en de vierde startplek (Carlos Sainz) heeft de renstal een uitstekende uitgangspositie om die achterstand om te zetten in een voorsprong. “We gaan niet gokken. Na zo’n kwalificatie is het voor ons belangrijk om het aantal kampioenschapspunten te maximaliseren. Daarom moeten we de race tot een goed einde brengen”, zei Binotto voordat de controles van de versnellingsbak waren afgerond.

Door de bevestiging van het uitblijven van schade aan de versnellingsbak behoudt Leclerc dus zijn pole-position. Hij deelt de eerste startrij met Max Verstappen, terwijl Valtteri Bottas en Carlos Sainz de tweede startrij vormen. Om 15.00 uur dovende lichten en gaat de Grand Prix van Monaco van start.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crasht vlak voor het einde van de kwalificatie Foto: Jean Petin / Motorsport Images