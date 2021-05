In de eerste twee races van het Formule 1-seizoen 2021 liet Pierre Gasly mooie dingen zien in de kwalificatie met de vijfde startpositie, maar daarna volgden twee frustrerende races in Portugal en Spanje. Er ontstonden ook zorgen over de prestaties van de AlphaTauri AT02 in langzame bochten en dus was het de vraag of de Fransman in Monaco zijn oude vorm zou hervinden. Daar is hij echter glansrijk in geslaagd, want in de kwalificatie legde Gasly beslag op de zesde startpositie, nadat hij in Q1 al de zesde tijd reed en in Q2 achtste was.

“Ik denk niet dat we het beter hadden kunnen doen”, antwoordde Gasly op een vraag van Motorsport.com over het terugslaan na twee lastige races. “We hebben gemaximaliseerd met de auto die we hebben, terwijl anderen hun ronde niet maximaliseerden. Voor ons is het een grote prestatie om voor een Mercedes en een Red Bull te staan. Ik ben heel tevreden met al het werk van het team om mij zo’n sterke auto te geven op het moment dat het erop aankwam. Ik denk dat het ook een van mijn beste kwalificatieronden was, dus ik ben heel blij dat het allemaal samenviel in Q3.”

Start en strategie cruciaal

Wat is er in de race te halen voor Gasly? De Fransman weet dat inhalen lastig is in Monte Carlo en dus ziet hij de start en de pitstops als cruciale momenten. “We moeten sterk starten en zullen proberen een goede strategie te kiezen”, zei hij. “We hebben natuurlijk snelle auto’s achter ons - Lewis, Perez - maar we weten hoe moeilijk het is om in te halen, dus we moeten een foutloze race rijden. Vanaf waar we starten kunnen we denk ik mikken op een forse puntenfinish en ik hoop echt dat we eindelijk een heel weekend zonder problemen kunnen hebben, met een grote beloning op het einde.”

Gasly’s teambaas bij AlphaTauri, Franz Tost, ziet dat Gasly met een goede uitgangspositie aan de race in het prinsdom begint. Hij hoopt dat het team de lastige races in Portugal en Spanje achter zich kan laten, ondanks het feit dat de AT02 nog altijd iets lijkt te missen in de langzame bochten. “De zesde plek is een goede positie. Vanaf donderdag zat hij altijd rond deze plek. Ik hoop dat Portimao en Barcelona races zijn die niet meer gebeuren”, vertelde Tost aan Motorsport.com. “Hij laat goede prestaties zien en ik hoop dat hij er is als we de auto verbeteren. Maar de snelheid in de langzame bochten is iets wat we nog moeten onderzoeken, want dat zijn de bochten waar we meer tijd verliezen dan we verwachtten.”

