Hamilton kreeg zaterdag in tegenstelling tot teamgenoot Valtteri Bottas de banden niet op de juiste temperatuur, waardoor de Brit tijdens de kwalificatie wanhopig op zoek was naar grip. Waar Bottas zich uiteindelijk nog als derde wist te kwalificeren, strandde Hamilton driekwart seconde achter polesitter Charles Leclerc op een teleurstellende zevende plek.

Direct na afloop van de kwalificatie liet Hamilton al weten dat hij een gooi naar de overwinning vanaf de vierde startrij wel kan vergeten. De titelverdediger bereidt zich vooral voor op een middagje treintje rijden. Teambaas Toto Wolff laat weten dat Hamilton met het oog op het kampioenschap geen onnodige risico’s zal nemen op de baan, maar dat zijn team wel bereid is om op strategisch vlak het nodige te riskeren in een poging de Brit zo alsnog naar voren te helpen.

Op de vraag of Mercedes zich risico’s kan permitteren, antwoordde Wolff: “Op het gebied van het rijden zelf niet, omdat je met een zevende plek nog altijd zes punten scoort. Zes punten - je scoort er liever zes dan helemaal geen - maar als Max de race wint of tweede wordt is dat nog steeds een groot verschil. Met de strategie kunnen we dan ook wel risico’s nemen. Ze zijn natuurlijk gelimiteerd omdat je hier onder andere met het verkeer zit, maar ik denk wel dat we een auto hebben die sneller is dan de zevende plek.”

Met een derde plek voor Bottas heeft Mercedes voor het eerst dit seizoen geen enkele auto op de eerste startrij staan in Monaco. Wolff hoopt dan ook op meer geluk in de race: “Ik hoop dat we in de race hoger kunnen eindigen, maar Monaco is natuurlijk niet de plek waar je heel veel inhaalmogelijkheden hebt.”

Banden niet op temperatuur

Wolff wijt de matige kwalificatie overigens aan het feit dat de Mercedes W12 maar moeilijk zijn banden op temperatuur krijgt: “Daar worstelen we absoluut mee en op een circuit als dit wordt dat uitvergroot. Er zijn hier niet echt veel snelle bochten en in de kwalificatie was het ook een stuk koeler, dus dan wordt het alleen maar erger. Ik weet niet zeker hoe Valtteri zijn banden aan de praat heeft gekregen.”

“P7 is natuurlijk geen geweldige plek om van te starten hier, maar we zullen ons best doen om de schade te beperken”

Hamilton verdedigt in de race een voorsprong van veertien punten op Max Verstappen, die de race achter polesitter Leclerc als tweede mag aanvangen.

