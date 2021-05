Na een moeizaam 2020 wist Ferrari zaterdag in Monaco nogmaals te onderstrepen dat de renstal op de weg terug is. In de straten van het prinsdom wist Charles Leclerc zijn SF21 naar de pole-position te sturen, terwijl teamgenoot Carlos Sainz er met een vierde plek eveneens goed bij zat. De prestatie kwam ook voor teambaas Mattia Binotto als een verrassing.

“We hadden niet verwacht dat we hier op pole zouden staan, dat we hier zo snel zouden zijn”, vertelde Binotto onder andere tegen Motorsport.com. “Op donderdag kwamen we erachter dat de auto hier goed presteert en kregen de coureurs vertrouwen in de auto. Hier zijn we erg blij mee. Ik ben vooral blij met de snelheid, meer nog dan het feit dat we hier de pole pakken. Dit is een beloning voor het hele team na een moeizaam 2020. Het team bleef verenigd en na al het harde werk is dit een mooie beloning.”

Geen risico's met schade aan bolide Leclerc

Een flinke domper op de feestvreugde bij Ferrari was het feit dat Leclerc zijn kwalificatie zaterdag in de vangrails eindigde. Daardoor moet de Monegask vooral nog vrezen voor een versnellingsbakwissel, wat de coureur een gridstraf zal opleveren en dus de pole zal kosten. Binotto hoopt dat zijn team vanavond nog uitsluitsel kan geven over de schade aan de SF21: “Het is nog even afwachten, maar vanavond weten we meer”, aldus Binotto, die ook bij lichte schade aan de versnellingsbak het zekere voor het onzekere zal nemen. “We gaan het er niet op gokken. Voor ons is het vooral belangrijk om het aantal punten morgen te maximaliseren. We moeten de race finishen, dus de betrouwbaarheid blijft het belangrijkste. Als we ook maar iets twijfelen, zullen we iets vervangen of repareren.”

Voor Ferrari kwam de crash van Leclerc als een dubbele tegenslag, aangezien teamgenoot Carlos Sainz zijn rondetijd niet meer kon verbeteren en daardoor bleef steken op de vierde plek. Binotto denkt dan ook dat er nog wel meer in had gezeten voor de Spanjaard: “Het is balen natuurlijk. Niet zozeer vanwege de crash of dat het ons misschien pole gaat kosten, maar ook omdat ik denk dat Carlos het nog beter had kunnen doen. Als team hadden we er dus nog beter voor kunnen staan, dus daar baal ik wel een beetje van.”

Binotto op zijn hoede voor Verstappen

Al met al rekent Binotto zich nog niet rijk voor de race op zondag. Ook als Leclerc wel van pole-position mag vertrekken zal het volgens de teambaas namelijk bijzonder lastig worden voor Ferrari om de eerste Formule 1-zege sinds de Grand Prix van Singapore in 2019 te scoren: “Het gaat heel lastig worden”, gaf Binotto toe voor de camera’s van Sky Sports F1. “We staan er goed voor, maar de pitstop wordt cruciaal. Max [Verstappen] is heel erg snel en ik weet zeker dat hij het ons erg lastig gaat maken. Niet alleen Max, maar ook de mannen achter hem.”