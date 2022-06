Leclerc niet bezorgd over gat van 49 punten naar Verstappen

Dat de kans groot was dat Charles Leclerc in Canada averij zou oplopen in het kampioenschap, was al vroeg in het weekend duidelijk. Op vrijdag kwam het bericht dat Ferrari de derde control electronics van het seizoen in zijn auto had gelepeld, waarmee het maximale aantal van twee was overschreden. Het betekende dat hij in Canada tien plekken achteruit zou gaan op de startopstelling. Maar daar bleef het niet bij. Een dag later besloot het Italiaanse team nog meer nieuwe motoronderdelen te nemen, waardoor hij op de laatste startrij belandde. De Grand Prix van Canada draaide voor Leclerc dus om schadebeperking, waar hij met een vijfde plaats redelijk in is geslaagd, al scoorde concurrent Max Verstappen met een overwinning maximaal.

“Nee, ik ben niet bezorgd”, reageert de nummer drie in de WK-stand na de race tegenover onder andere Motorsport.com, als hij naar zijn achterstand in het kampioenschap wordt gevraagd. “Het is een groot gat, maar ik blijf gewoon gefocust op mijn werk en heb er vertrouwen in dat we weer terug kunnen komen.”

Ondanks dat hij bijna twee zeges aan punten achter staat, maakt Leclerc een kalme indruk. “Ik denk dat betrouwbaarheid dit jaar voor iedereen een punt van zorg is. Zodra we onze betrouwbaarheid op orde hebben, zullen de goede prestaties er ook weer zijn. We zullen bij de volgende race op Silverstone al proberen om wat punten terug te pakken. Dat is een baan die mij erg bevalt. Hopelijk zijn we er competitief genoeg om van pole te kunnen beginnen en kan ik dan eindelijk weer eens winnen van pole.”

Langzame pitstop

Leclerc liet na de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada nog weten op P4 te mikken in de race. Dat doel heeft hij net niet gehaald. “Het was geen al te slechte race”, zegt hij over zijn wedstrijd. “Jammer genoeg hadden we een langzame pitstop, want we waren net uit een DRS-trein. Maar na die trage pitstop zat ik opnieuw in een DRS-trein, waardoor ik iets harder moest pushen op mijn banden, wat mij aan het einde een beetje heeft gekost.”

“Verder was het vandaag een kwestie van geduld hebben”, vervolgt Leclerc. “Ik zat aan het begin van de race vast in een DRS-trein en zat in het middelste gedeelte van de wedstrijd vast achter Esteban Ocon, die op veel nieuwere banden reed en steeds erg goed uit bocht 10 kwam, waardoor hij me achter zich kon houden. Maar op de momenten dat ik een vrije baan had, was de pace erg goed. En zonder die langzame pitstop had ik waarschijnlijk langer van een vrije baan kunnen genieten.”

Video: Charles Leclerc reageert bij Viaplay op zijn vijfde plaats