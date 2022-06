Alonso bestraft door stewards en valt terug naar negende plek

In de slotfase van de race zat Fernando Alonso op de zevende plek vast achter Alpine-teamgenoot Esteban Ocon. Valtteri Bottas begon in de laatste paar ronden de druk op te voeren bij de Spanjaard. Met nog een ronde te gaan verdedigde Alonso agressief door op het lange rechte stuk voor de chicane te slingeren. Dit voorkwam dat de Alfa Romeo-coureur Alonso eventueel kon inhalen. Alonso hield Bottas bij de finish drie tienden achter zich en eindigde als zevende. Hij moest zich na de race bij de wedstrijdleiding melden en vertrok met twee straffen op zak.

De stewards oordeelden dat de Spanjaard herhaaldelijk van richting veranderde en daardoor Bottas dwong om het gas los te laten. Dit acht de wedstrijdleiding in strijd met de reglementen. Alonso krijgt daarom een tijdstraf van vijf seconden en zakt daarmee terug naar de negende plaats. Dit betekent dat Bottas doorschuift naar P7 en diens teamgenoot Zhou Guanyu naar de achtste plek. Alonso en Alpine leveren hierdoor vier punten in in beide kampioenschappen, daarnaast ontvangt de man uit Oviedo ook een strafpunt. In de afgelopen twaalf maanden heeft Alonso er zes verzameld.

"Tussen bocht tien en twaalf, in de voorlaatste ronde van de race, veranderde auto met startnummer 14 herhaaldelijk van richting om wagen met startnummer 77 achter zich te houden. Deze moest op een bepaald moment gas loslaten en verloor daardoor kortstondig zijn momentum", zo staat te lezen in het oordeel van de stewards. "Hoewel de stewards weten dat de coureur van auto 77 geen enkel moment naast auto 14 kwam, beschouwen zij dit wel als een duidelijk overtreding. De stewards leggen daarom een tijdstraf van vijf seconden op. Deze straf is in lijn met die werd opgelegd voor een soortgelijk incident in Australië 2022."