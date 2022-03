Sainz over incident met Perez: "Ik had recht op die positie"

Een uur voor de start van de Grand Prix werd het nog even spannend voor Carlos Sainz. Het team was op een elektronisch probleem in zijn F1-75 gestuit, maar kon niet veel later melden dat het mankement was opgelost. Zodoende kon de Spaanse coureur gewoon plaatsnemen op startplek drie in Jeddah.

Bij de start verloor Sainz na de eerste bocht die positie aan racewinnaar Max Verstappen en kwam op de vierde stek te liggen. Tijdens de safety car, veroorzaakt door de crash van Nicholas Latifi, dook ook Sainz naar binnen voor verse banden. Bij het uitkomen van de pitstraat kwam hij de teruggevallen Sergio Perez tegen. Het duo kwam bijna tegen elkaar aan, waarna de Spanjaard op de radio meldde dat hij recht had op de derde positie. Uiteindelijk gaf Red Bull Perez de opdracht om na de herstart Sainz voor te laten. De Ferrari-coureur sloeg vervolgens een gaatje en finishte uiteindelijk als derde in Saudi-Arabië.

"Ja, het was een close call met Checo en ik had eigenlijk een beetje pech met de safety car", vertelde Sainz meteen na afloop. "Maar regels zijn regels. Ik lag iets voor hem bij de safety car-lijn en dus had ik recht op die positie. Daarna was het een kwestie van de derde plek behouden. De mensen achter ons zorgden echter voor veel druk. Ik heb deze race weer progressie geboekt en iets meer ritme met de auto gevonden. Er zitten nog wat tienden in de tas, maar die komen uiteindelijk wel."