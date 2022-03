Verstappen pakt zijn eerste F1-zege van 2022 na subliem duel met Leclerc

Na een raketaanval op vrijdag, urenlang beraad in de nachtelijke uurtjes en een chaotische kwalificatie doofden om 20.00 uur lokale tijd toch 'gewoon' de lichten voor de tweede Saudische GP uit de Formule 1-historie. In de paddock is nog lang niet iedereen te spreken over de gang van zaken aan de Rode Zee, maar 'the show must go on' bleek te prevaleren. Dat laatste gold overigens niet voor Yuki Tsunoda en ook bijna niet meer voor Carlos Sainz. Eerstgenoemde kon in de kwalificatie al geen enkele ronde afwerken en moest door een elektronisch probleem ook de race op het Jeddah Corniche Circuit laten schieten. Datzelfde gold zoals bekend ook voor Mick Schumacher, die weliswaar in orde bleek na zijn megacrash op zaterdag maar eveneens verstek moest laten gaan.

Perez zet eerste pole om in kopstart, Verstappen meteen scherp

Sainz kon na spoedwerk van Ferrari wel aan de race deelnemen, maar zag bij de start al meteen een Red Bull-auto met het startnummer 1 langszij komen. Waar de ene Red Bull-coureur (polesitter Sergio Perez) prima uit de startblokken kwam en meteen naar binnen sneed, profiteerde Max Verstappen van een buitenkansje. Ironisch genoeg werd hem dat buitenkansje geschonken door beide Ferrari's. Sainz kwam zeer goed van zijn plek, keek aan de buitenkant van Leclerc voor P2, maar liet daardoor veel ruimte aan de binnenkant voor de regerend wereldkampioen. Verstappen sloeg logischerwijs meteen toe en wist de schade van zaterdag zo al voor een deel te repareren. Het is een voorbode gebleken voor wat zou komen, al zag het daar lange tijd niet naar uit.

Lees terug van minuut tot minuut: F1 GP Saudi-Arabië 2022 liveblog: Volg de race

Achter de rug van Perez, die de eerste stint met speels gemak controleerde, verliep de openingsfase namelijk zonder al te veel vuurwerk, al bleken de Alpine-coureurs vriendelijk genoeg om toch enig vermaak te bieden. Nadat George Russell zich voorbij Esteban Ocon had gemanoeuvreerd, kwam de Fransman zijn meer ervaren teamgenoot Fernando Alonso tegen. Het leek allesbehalve verstandig om elkaar de vliegen af te vangen, maar daar hadden de Alpine-coureurs maling aan. Rondenlang vochten Alonso en Ocon een bikkelhard duel uit, waarbij de muur meermaals dichtbij kwam.

Crash Latifi op slechts denkbare moment voor Perez

Het leek eigenlijk wachten op een crash van zo'n roze bolide, maar die crash kwam er juist van Williams-rijder Nicholas Latifi. De Canadees had zaterdag al voor de eerste rode vlag van de dag getekend en was zondag weer als eerste in de muur te vinden. Het leidde tot tussenkomst van de safety car en tot een dramatische plottwist voor Perez. De Mexicaan was een ronde daarvoor in een vroege pitstop getild door Ferrari. 'Box to overtake', kreeg Leclerc via de boordradio te horen, maar toen Red Bull reageerde uit angst voor de undercut, stoomde de Monegask vrolijk verder.

Perez dacht met zijn stop in ronde 16 goed te zitten, maar dat bleek allesbehalve het geval. Door de crash van Latifi kregen zijn rivalen namelijk een 'gratis' pitstop in de schoot geworpen. Het bracht Leclerc pardoes aan de leiding, Verstappen de tweede positie en Sainz de derde stek. Dat laatste ging overigens niet helemaal zonder slag of stoot. Zo drukte Perez zijn Ferrari-tegenstrever naar buiten toen die uit de pitstraat kwam rijden, maar zat Sainz er bij de safety car-lijn al duidelijk voor. De wedstrijdleiding keek logischerwijs mee, al besloot Red Bull de stewards voor te zijn door de derde plek zelf terug te geven na de herstart. Het heeft de klap van Latifi een buitengewoon dure gemaakt voor Perez, die de touwtjes stevig in had, maar buiten zijn schuld om naar P4 tuimelde.

Na de herstart blonk de Saudische Grand Prix nog niet meteen uit qua amusementswaarde. Inhalen bleek in het middenveld goed mogelijk, maar vooraan konden de coureurs elkaar op de harde band het vuur nog niet echt aan de schenen te leggen. Het maakte de strijd om de overwinning lange tijd ietwat gezapige, maar dat zou verkeren. Achter de Red Bull-, Ferrari- en Mercedes-coureurs had het nog het meest weg van een afvalrace. Vanaf ronde 36 bleek het bijltjesdag. De auto van Alonso gaf er als eerste de brui aan, alvorens ook Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas forfait moesten geven.

Toch nog een bloedstollende sprintrace tussen Verstappen en Leclerc

Een virtual safety car was afdoende om deze auto's in veilige haven te brengen, waardoor coureurs zich slechts aan een deltatijd moesten houden en de verschillen niet helemaal teniet werden gedaan. Hamilton, die met harde banden was opgeklommen naar P6, dacht spekkoper te zijn met een pitstop onder VSC, maar dat feest ging niet door. De wedstrijdleider besloot de pitstraat te sluiten, waardoor de Mercedes-coureur een 'normale' stop moest maken en terug zou vallen naar P12. Het maakte de slotfase voor Hamilton een sprintrace om punten te halen, hetgeen op mediums nog net zou lukken.

Vooraan kregen fans op de valreep ook waar voor hun geld en hoe... Ook daar zou zich namelijk een prachtige sprintrace ontvouwen door de straten van Jeddah. Verstappen ging er na de VSC pas echt goed voor zitten in de RB18, met een nieuwe titanenstrijd met Leclerc tot gevolg. Verstappen viel in ronde 43 eerst op het rechte stuk voor start-finish aan, maar gaf daarmee DRS aan de Ferrari-piloot. Leclerc sloeg natuurlijk dankbaar terug, waarna zich in de daaropvolgende ronden een zeer interessant schouwspel ontvouwde: beide coureurs wilden DRS op start-finish, waardoor het duel een potje schaken op bijzonder hoog niveau werd met zelfs blokkerende wielen in de laatste bocht.

Dat potje schaken zou uiteindelijk worden gewonnen door een Nederlander en wel met de beslissende zet in ronde 47. Verstappen was ditmaal verstandig genoeg om niet toe te slaan op het stuk voor de laatste bocht. De Limburger zat bijna in de versnellingsbak van de F1-75 en zette de inhaalactie - met DRS - vervolgens op start-finish in. Het gaf Verstappen de leiding en die zou hij niet meer afstaan, al heeft Leclerc nog werkelijk alles uit de kast gehaald. Beide kemphanen waren letterlijk tot in de laatste bocht aan elkaar gewaagd, maar Verstappen bleef koel en gaf geen krimp.

De Nederlander heeft daarmee zijn eerste zege van het Formule 1-seizoen 2022 te pakken, Leclerc moest na een prachtstrijd genoeg nemen met P2. Door de zege in Bahrein is hij logischerwijs nog wel afgetekend de WK-leider. Sainz zorgde voor net als vorige week twee Ferrari's op het podium, hetgeen de kracht van de Scuderia onderstreept. De zeer onfortuinlijke Perez strandde op P4. Russell completeerde op gepaste afstand de top-vijf en was daarmee de beste Mercedes-coureur, teammaat Hamilton vond zichzelf aan het eind van de rit terug op P10 achter de wederom sterke Kevin Magnussen.

Het Formule 1-seizoen 2022 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Australië. Voor het eerst sinds 2019 mogen coureurs hun kunsten dan weer vertonen in het Albert Park te Melbourne.

Uitslag F1 Grand Prix van Saudi-Arabië