Verstappen wint na bloedstollend slot: "Spelletjes in laatste bocht"

De tweede race van het Formule 1-seizoen 2022 leek lange tijd ietwat gezapig - in ieder geval vooraan - maar de slotfase zou alles veranderen. Nadat binnen enkele ronden maar liefst drie auto's uitvielen en er een virtual safety car kwam, ging Verstappen er echt goed voor zitten. Hij hengelde de Ferrari van Charles Leclerc binnen en maakte zich op voor met recht een prachtstrijd. "Het was lastig... We waren vooraan erg hard aan het vechten en besloten the long game te spelen. Zij waren sneller in de bochten en wij op rechte stukken", legt Verstappen meteen na afloop van de race uit.

De Limburger duidt daarmee op uiteenlopende keuzes bij Red Bull en Ferrari. Het laatstgenoemde team reed met meer downforce, waardoor de rode brigade sneller was in de eerste sector en ook bij de acceleratie na enkele langzame bochten. Daar staat tegenover dat Verstappen door de afstelling met minder downforce op een hogere topsnelheid kon rekenen.

Spelletjes in de laatste bocht

Daarnaast heeft Verstappen gepoogd nog iets van het Pirelli-rubber over te houden voor een late aanval. "De banden gingen er nogal snel aan, maar je kon zien dat ik aan het eind net iets meer snelheid over had." Maar ja, de aloude F1-wet is ook nu weer van toepassing gebleken: erbij is één, er voorbij is een ander verhaal. "Het was niet makkelijk, we speelden ook spelletjes bij de laatste bocht, maar uiteindelijk kon ik er toch voorbij komen. Daarna was het nog altijd geen gelopen race hoor. Charles zat continu in de DRS en met die gele vlaggen in de slotronde is het lastig inschatten hoeveel je van het gas moet."

Waar Verstappen spreekt over spelletjes in de laatste bocht, heeft hij zijn lesje snel geleerd. De man met startnummer 1 viel in ronde 43 nog in de laatste bocht aan, maar kwam er al snel achter dat dit niet de juiste aanpak was. "Het lijkt erop dat je door de nieuwe regels erg dicht achter een andere auto kunt zitten. Als je maar een halve seconde achter de voorganger zit, kun je nog steeds een goede exit krijgen. Dat maakt het listiger dan vorig jaar om in de laatste bocht een inhaalactie te plaatsen. Nu moet je zo'n actie echt goed plannen."

Verstappen deed dat uiteindelijk en heeft daardoor voor het zevende F1-seizoen op rij een zege op zijn palmares kunnen bijschrijven. De valse start in Bahrein is voor een deel weggewerkt: "Ik ben erg blij dat we het seizoen nu toch een kickstart hebben gegeven."