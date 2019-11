Binotto: "Clash Vettel en Leclerc was dwaze actie"

In de tweede wedstrijdhelft op Interlagos passeerde Charles Leclerc in de Senna S zijn teamgenoot Sebastian Vettel voor de vierde plaats, maar de Duitser kwam met meer snelheid uit de vloeiende bochtencombinatie en probeerde meteen zijn plaats terug te pakken. Vettel ging via de buitenkant voorbij aan Leclerc, maar leek daarna naar het midden van de baan te sturen terwijl zijn teammakker nog naast hem zat. Zijn linkerachterband maakte contact met de rechtervoorband van Leclerc en beide rijders moesten ter plekke opgeven met schade.

De stewards van de FIA deelden geen straf uit omdat ze oordeelden dat geen van de twee rijders hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de clash. Ook teambaas Mattia Binotto wilde geen schuldige aanduiden, en zal dat ook niet doen wanneer Ferrari de zaak intern bespreekt. "Het gaat er niet om wie we de schuld geven", stelde Binotto. "Ik denk dat ze vrij waren om met elkaar te strijden en dat wisten ze. De reden is omdat we de tweede plaats bij de constructeurs hebben veiliggesteld en omdat ze zelf nog aan het vechten waren voor het kampioenschap bij de rijders. Vrij om te vechten wil echter niet zeggen dat ze dwaze acties moeten ondernemen, zeker niet tussen teamgenoten onderling. Voor mij was dit een dwaze actie."

Op de vraag van Motorsport.com hoe dit incident behandeld zal worden, stelde Binotto dat het team thuis in Maranello pas zal praten. "Ik wil dat nu niet doen. In het heetst van de strijd kan je de verkeerde conclusies trekken. Ik heb beide rijders gehoord, maar er zal een moment zijn om samen met hen te bespreken wat er is gebeurd en om de videobeelden en data te analyseren. Het belangrijkste is dat we nu ontgoocheld zijn en het jammer vinden voor het team. De twee rijders moeten spijt hebben voor het team. Het was een kleine crash met grote gevolgen. Maar het is iets dwaas dat niet zou mogen gebeuren."

Binotto heeft er geen spijt van dat hij Vettel en Leclerc na hun eerdere meningsverschillen heeft laten racen. "Toen we de situatie tussen de rijders wilden managen kregen we daar kritiek op. Als we hen nu vrij laten om te racen, kunnen we daar misschien ook kritiek op krijgen. Er is altijd een reden voor onze beslissingen en nu was het correct om hen te laten racen."

Met medewerking van Scott Mitchell