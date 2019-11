Horner vindt dat Verstappen ‘briljant’ gereden heeft in Brazilië

Verstappen kreeg tijdens de race op het Autodromo Jose Carlos Pace serieuze tegenstand van Lewis Hamilton, maar rekende tot twee keer toe succesvol af met de regerend wereldkampioen. “Vanaf het moment dat de lampen boven het rechte stuk uitgingen, heeft Max de race briljant gecontroleerd”, meent Horner. Om te kunnen winnen moest Verstappen dus wel twee maal Hamilton zien te passeren. De eerste keer was nadat de Limburger na zijn eerste bandenwissel in de pits bijna werd aangereden door Robert Kubica. Horner: “Lewis zocht vlak voor ons de pits op en bleek voor een tweestopper te gaan, waarna een ‘unsafe release’ van Williams Max de leiding in de wedstrijd kostte. Door optimaal te profiteren van zijn nieuwe banden wist hij Lewis echter meteen terug te pakken.”

De tweede keer was nadat Verstappen de eerste safety car-periode had aangegrepen om een extra pitstop te maken, zodat hij aan het einde van de race weer over een snellere band kon beschikken. Deze pitstop betekende echter wel dat Verstappen achter Hamilton belandde. “Toen de safety car naar buiten kwam, kwamen we voor de verschrikkelijke beslissing te staan of we wel of niet een pitstop moesten maken vanaf de leiding, in de wetenschap dat de auto achter ons dan buiten zou blijven. Onze strateeg Hannah [Schmitz] adviseerde een pitstop en zo geschiedde, waarna Max opnieuw in staat was om Lewis in te halen.”

Alexander Albon, die onlangs hoorde dat hij ook in 2020 de teamgenoot is van Verstappen, maakte er bijna een één-twee van voor Red Bull. De Britse Thai haalde na de eerste safety car Sebastian Vettel in bij de herstart, waardoor hij derde kwam te liggen. Hij kreeg daarna de tweede positie in handen doordat Hamilton naar de pits ging toen de safety car voor een tweede keer naar buiten moest komen, nadat de twee Ferrari-coureurs met elkaar waren gebotst. Horner: “Alex heeft opnieuw een zeer sterke race gereden, hij ging wiel aan wiel met een Ferrari en een Mercedes. Hij wist Sebastian aan de buitenkant van de eerste bocht in te halen en kwam voor Lewis doordat hij een pitstop maakte tijdens de tweede safety car.”

Een botsing tussen Hamilton en Albon maakte echter een einde aan alle hoop op een dubbelzege. “Helaas ging Lewis in de laatste ronde voor een gat dat in rap tempo kleiner werd, waardoor ze elkaar raakten. Daarmee ging er een tweede plaats voor Alex en een dubbelzege voor het team verloren. Alex heeft niettemin een geweldige Grand Prix gereden en kan Brazilië met opgeheven hoofd verlaten”, vindt Horner, die voormalig Red Bull-rijder Pierre Gasly uiteindelijk tweede zag worden op Interlagos, met een Toro Rosso. “Mijn felicitaties aan Pierre. Hij heeft een zeer sterk weekend afgeleverd en het was fantastisch om hem voor het eerst op het podium te zien staan. Het was alles bij elkaar een zeer positief weekend voor de beide Red Bull-teams en Honda.”

De beker voor de winnende constructeur werd in ontvangst genomen door Schmitz, die sinds 2011 'senior strategy engineer' is bij Red Bull Racing. “Hannah maakt al geruime tijd deel uit van ons strategieteam”, vertelde Horner aan onder andere Motorsport.com. “Vorig jaar is ze met zwangerschapsverlof gegaan en daarna is ze weer voltijd aan het werk gegaan. Ze woont op een aardige afstand van de fabriek, ze zit elke dag vier uur in de auto. Maar dat heeft ze er voor over, zoveel passie heeft zij voor haar werk. Zij nam de beslissende strategische call en ik vond dat zij daarvoor beloond moest worden. Daarom mocht zij de trofee in ontvangst nemen."

Met medewerking van Jonathan Noble