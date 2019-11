Verstappen pakt magnifieke zege in bloedstollende GP van Brazilië

Voor de tweede keer in zijn Formule 1-loopbaan startte Verstappen zondag vanaf de pole-position. De Red Bull-coureur kwam goed weg bij de start, terwijl Hamilton Vettel aan de buitenkant van de eerste bocht verschalkte om naar de tweede plek te gaan. Na de eerste ronde genoot Verstappen anderhalve seconde voorsprong op de Brit en daar voegde hij in de ronden die volgden nog een tel aan toe. Vervolgens stabiliseerde de situatie vooraan, totdat Hamilton na twintig ronden het spel op de wagen bracht door de pits in te duiken.

De zesvoudig wereldkampioen kreeg een set oude softs onder zijn auto en kwam als zesde terug op de baan. Red Bull reageerde en haalde Verstappen een ronde later naar binnen. De Limburger kreeg een set nieuwe zachte banden mee en was bijzonder rap weer onderweg, maar kreeg bij het einde van de pitstraat aangekomen bijna de Williams van Robert Kubica in zijn flank. De Pool reed na zijn bandenwissel weg terwijl Verstappen er op dat moment net aan kwam. De Red Bull-coureur kon een botsing ternauwernood voorkomen en keerde hierna achter Hamilton terug op het circuit, op de zesde positie. Het moment kwam Kubica later op vijf seconden tijdstraf te staan.

Er volgden een paar spannende ronden. Hamilton en Verstappen gingen na elkaar voorbij aan Charles Leclerc, die door een gridstraf voor een motorwissel als veertiende aan de race moest beginnen maar zich in tien ronden tijd al naar de zesde plek had opgewerkt. Vervolgens dook Verstappen bij de eerste bocht gedecideerd aan de binnenkant bij Hamilton, die het niet naar zijn zin had op zijn tweede set banden. Het tweetal werkte zich hierna langs Alexander Albon, waarop pitstops van Sebastian Vettel en Valtteri Bottas ervoor zorgden dat Verstappen en Hamilton weer eerste en tweede kwamen te liggen in de race.

Hamilton zag Verstappen vervolgens een klein gaatje slaan. “Het is erg lastig om bij hem te blijven, man”, zei de Brit op een bepaald moment over de boordradio. Hamilton kon duidelijk niet wachten op het moment dat hij afscheid kon nemen van de banden waarop hij op dat moment reed. Na 43 ronden ging de Mercedes-coureur, na herhaaldelijk aandringen van zijn kant, dan eindelijk voor de tweede keer de pits binnen om naar de medium band te gaan. Verstappen deed dit een ronde later. De Nederlander kwam iets meer dan een seconde voor Hamilton terug op het circuit. Het verschil tussen de beide kemphanen was dus iets kleiner geworden, maar het voornaamste was dat hij zijn positie had behouden. Door hun pitstops lagen zij tweede en derde, achter Vettel. De volgorde vooraan werd echter weer hersteld toen de Ferrari-coureur vijf ronden later naar de pits ging.

In ronde 52 zette Bottas een rokende Mercedes-bolide aan de kant. De Fin parkeerde zijn auto netjes bij een gat in de vangrails, waardoor een gele vlag aanvankelijk afdoende leek om de wagen veilig te kunnen bergen. Maar nadat de marshals twee ronden lang aan het hannesen waren met de Mercedes, besloot de wedstrijdleiding alsnog om de safety car naar buiten te sturen, waarmee de race weer helemaal open kwam te liggen. Verstappen greep het moment aan om naar de pits te gaan. Hij schonk hiermee de leiding aan Hamilton, maar kon hierna als tweede aansluiten op nieuwe zachte banden, waarmee er een bloedstollende slotfase in het verschiet lag.

Na 58 ronden kwam de safety car de pits binnen en was de race weer onderweg. Verstappen opende direct de aanval op Hamilton en passeerde de Brit bij het ingaan van de Senna S. De Mercedes-coureur ging bij de vierde bocht in de tegenaanval, maar Verstappen verdedigde met succes, waarna hij terug op koers lag voor zijn achtste zege in de koningsklasse.

Alexander Albon nam bij de herstart op indrukwekkende wijze Vettel te grazen voor de derde plek. De Duitser probeerde zijn positie even later te heroveren bij de Senna S, maar de Britse Thai hield het hoofd koel én de viervoudig kampioen keurig achter zich. Twee ronden later liep het helemaal in het honderd voor Ferrari. Leclerc haalde Vettel in bij de eerste bocht, waarna de Duitser de Monegask terug wilde pakken op weg naar de vierde bocht. Leclerc en Vettel raakten elkaar licht, maar de touché was voldoende om beide coureurs een lekke band te geven, met een dubbele DNF voor Ferrari tot gevolg.

Omdat er hierna een hoop rommel op de baan lag, kwam voor de tweede keer de safety car naar buiten, waarna Hamilton opvallend genoeg een pitstop besloot te maken voor zachte banden, ondanks dat er nog maar een paar ronden te gaan waren in de Braziliaanse Grand Prix en het daarmee de vraag was of er überhaupt nog wel geracet ging worden. De eerste safety car duurde immers ook een tijdje. Hamilton viel door zijn stop terug naar P4, terwijl Albon opschoof naar de tweede plek en Pierre Gasly met de Toro Rosso opeens derde kwam te liggen.

Twee ronden voor het einde werd het veld echter toch nog losgelaten. Verstappen bleef bij de herstart aan de leiding, terwijl Hamilton Gasly inpakte. De Mercedes-coureur had het hierna op Albon gemunt. De teamgenoot van Verstappen liet de deur ergens een klein beetje op een kier, waarna Hamilton vol overgave in het gat dook. Het moment eindigde voor beide in tranen. Albon ging in de rondte en viel helemaal terug naar achteren. Hamilton liep schade aan zijn voorvleugel op, maar kon nog wel door. Gasly vond zichzelf hierdoor ineens terug op de tweede plaats, maar kreeg Hamilton nog achter zich aan. De Fransman bleef de Mercedes op de streep echter nog net voor, tot grote vreugde van het complete team van Toro Rosso.

Verstappen was intussen al met zijn Red Bull-Honda als eerste over de streep gekomen. De Limburger nam met deze overwinning revanche voor de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar, toen hij aan de leiding liggend in een spin werd getikt door achterligger Esteban Ocon, waarna hij de zege aan Hamilton moest laten. De uitslag van de race op Interlagos betekent dat Verstappen Leclerc voorbij is gegaan voor de derde plek in het rijderskampioenschap. De Nederlander staat nu op 260 punten, terwijl Leclerc er met nog één race te gaan 249 heeft.

Het wegvallen van beide Ferrari's en Bottas stelde Carlos Sainz Jr. in de gelegenheid om vierde te worden op het Autodromo Jose Carlos Pace. Dit werd uiteindelijk nog de derde plaats, doordat Hamilton na de race een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor zijn botsing met Albon. De Brit, die ook twee strafpunten op zijn superlicentie ontving, viel door zijn penalty terug naar de zevende plaats. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi pakten zo een vierde en vijfde plaats voor Alfa Romeo, terwijl Daniel Ricciardo naar de zesde plek opklom. Lando Norris, Sergio Perez en Daniil Kvyat gingen er met de overige punten vandoor. Albon werd na zijn late aanvaring met Hamilton slechts vijftiende in de Grand Prix van Brazilië.

Over twee weken is de laatste Formule 1-race van het seizoen 2019, de Grand Prix van Abu Dhabi.

Uitslag van de Grand Prix van Brazilië: