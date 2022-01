Het Formule 1-seizoen 2021 was in veel opzichten een memorabele. Alpine en McLaren wisten allebei een race te winnen, er waren knotsgekke races in onder meer Hongarije en Saudi-Arabië, er werden voor het eerst sprintraces georganiseerd en natuurlijk was er ook de beklijvende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Die strijd werd uiteindelijk pas in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi beslist, toen de Red Bull-coureur zich op zijn veel nieuwere softs langs de zevenvoudig wereldkampioen op oude harde banden knokte.

Dat Verstappen die kans kreeg, was te danken aan een door Nicholas Latifi veroorzaakte safety car-fase, die het veld weer bij elkaar bracht. Wedstrijdleider Michael Masi leek daarbij enigszins besluiteloos door eerst te stellen dat de achterblijvers er niet tussenuit mochten, om op het laatste moment toch te beslissen dat de vijf coureurs tussen Hamilton en Verstappen zich van een ronde achterstand mochten ontdoen. Een week eerder had Masi ook al enkele controversiële beslissingen genomen tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië, waar de twee titelkandidaten voor de derde keer in het jaar een aanrijding hadden. Daarvoor was er in Brazilië al ophef ontstaan doordat de wedstrijdleiding niet ingreep bij een duel tussen Hamilton en Verstappen.

Het leidt bij voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone tot de conclusie dat Masi het lastig had in zijn derde jaar als wedstrijdleider. “Het hele seizoen lang is hij in veel gevallen overdonderd geweest in zijn werk en misschien had hij die [baan] niet moeten hebben”, vertelde hij in gesprek met Bild. Na afloop van de ontknoping van het seizoen in Abu Dhabi was er in het kamp van Mercedes veel onvrede over hoe Masi de zaken had afgehandeld. Het leidde tot protesten en een intentie tot beroep, wat uiteindelijk niet werd doorgezet door de Duitse formatie. Hoewel Ecclestone vindt dat Masi lang niet altijd de juiste keuzes maakte in 2021, was dat in Abu Dhabi in zijn ogen wel het geval. “Het was de juiste beslissing om ze te laten racen.”