Ricciardo doet boekje open over 2021: "Heimwee klinkt dramatisch"

Daniel Ricciardo maakte afgelopen seizoen de overstap van Renault naar McLaren. De Australische coureur kwam naast Lando Norris te rijden en beleefde een moeizame start bij het Britse team. Zijn Engelse ploegmaat had meer dan het dubbele aantal punten bij het ingaan van de zomerstop. Volgens Ricciardo was zijn eerste seizoenshelft soms lachwekkend te noemen. Na de zomerstop boekte hij op het circuit van Monza zijn eerste zege in dienst van zijn nieuwe werkgever. Het was tevens de eerste overwinning van McLaren sinds 2012.

We worden niet gezien als echt persoon Daniel Ricciardo

Met name het feit dat Ricciardo zijn familie en vrienden niet kon zien vanwege de reisrestricties in Australië maakte het een zware periode, maar door deze situatie is hij wel meer dingen buiten de Formule 1 gaan waarderen. In een interview met onder andere Motorsport.com vertelt de McLaren-coureur dat het niet kunnen zien van familie en vrienden hem waarschijnlijk bijna voor het eerst heimwee opleverde. "Heimwee klinkt wat dramatisch, maar ik miste mijn familie ontzettend", aldus Ricciardo. "Normaal gesproken hadden we de bevoorrechte situatie waarin ik zei: 'Ik koop een ticket voor jullie, neem het vliegtuig en kom hierheen'. Het feit dat dit niet kon, maakte mij best gefrustreerd. Ik had de controle er niet meer over."

Op de vraag of Ricciardo vindt dat dergelijke emoties vaak over het hoofd worden gezien bij F1-coureurs, antwoordt hij. "Ja, dat is zo. Iedereen die in de spotlights staat of geregeld op televisie komt, wordt door de buitenwereld niet als een echt persoon gezien. Als je een acteur bent, is het zo van: 'Oh, dat is Brad Pitt. Hij is superman. Hij kan alles doen. Hij wordt niet verdrietig of emotioneel'. We reizen echter zoveel dat we onze familie en vrienden echt missen." Veel effect op zijn rijden heeft het volgens de voormalig Red Bull-coureur niet. "Maar als dingen niet heel fijn verlopen, dan heeft het zeker effect. Juist dan wil je ondersteuning en liefde van je familie. Op het moment dat het wat moeizamer gaat, dan kun je je ook alleen voelen. Op bepaalde vlakken hadden ze mij kunnen helpen. Bijvoorbeeld als ik slecht in mijn vel zat of eventjes een dipje had."

Of zijn lastige start van het seizoen helemaal te wijten was aan het missen van zijn familie, vindt Ricciardo lastig te zeggen. Volgens de Australische coureur maakte het de algehele situatie wel lastiger. "Voor alles geldt: wil je goed presteren, dan moet het in je hoofd goed zitten", vervolgt de rijder afkomstig uit Perth. "Het is belangrijk dat zaken [buiten de sport] goed verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om relaties. Alles heeft effect op je trainingen, energie en gemoedstoestand. Ik ben eraan gewend om geen familie en vrienden om me heen te hebben. Maar nu kon ik helemaal meer even de Formule 1 ontvluchten of ergens anders aan denken. Dat maakte het eerste half jaar nog lastiger. Het was voor mij pittiger om meer energie te krijgen en positiever te worden. Ik heb uiteindelijk een manier gevonden, maar daar moest ik veel harder voor werken. Dat [hele proces] was op zichzelf al belastend."