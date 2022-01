Ricciardo: Twee factoren maakten 2021 jaar van persoonlijke groei

Na twee seizoenen bij Renault begon Daniel Ricciardo aan 2021 met McLaren als zijn nieuwe thuis. De samenwerking met het Britse team bracht hem op Monza naar zijn achtste Grand Prix-zege, maar dat was de enige echte uitschieter in wat verder omschreven kan worden als een gewenningsjaar. De 32-jarige coureur had zeker in de eerste fase van het seizoen moeite om het niveau van teamgenoot Lando Norris te halen. De McLaren MCL35M vergde namelijk een rijstijl waaraan Ricciardo zich moest aanpassen.

Het was voor de tweede keer dat Ricciardo iets merkte van een dergelijke overstap. Eerder gebeurde dat al bij zijn overstap van Red Bull Racing naar Renault. Toch ziet de Australiër ook iets positiefs in de manier waarop hij zich heeft moeten aanpassen. “Bij mijn overstap van Red Bull naar Renault heb ik al wat persoonlijke groei doorgemaakt. Maar ik denk dat er twee factoren zijn die dit jaar op dat vlak het belangrijkste jaar tot dusver maakten. Een daarvan was de uitdaging die de auto gaf en het proberen om daarmee om te gaan”, vertelde Ricciardo aan Speedcafe. De andere factor die daarbij een rol speelde, waren de gevolgen die het coronavirus met zich meebracht.

De McLaren-coureur keerde na de seizoensfinale in Abu Dhabi terug naar Australië. Dat is de eerste keer sinds begin 2020, toen hij in zijn thuisland was voor de GP van Australië. Nadat het vorige F1-seizoen met vertraging in juli van start ging, kon Ricciardo dus anderhalf jaar niet terugkeren en dat hakte erin. “Gewoon niet het comfort van thuis hebben of de familieomgeving waaraan je gewend bent. Als je thuis woont, denk ik dat je het soms voor lief neemt, omdat het er gewoon is. Maar toen ik Australië verliet en ver weg van mijn familie ging wonen, merkte ik dat duidelijk meer”, zei hij. “Nu ik ze al zo lang niet heb gezien, is dat een groter ding. Ik ben andere dingen in het leven gaan waarderen, niet alleen het racen, en ik denk dat ik daardoor ook gegroeid ben.”

Op 20 maart 2022 staat de start van het Formule 1-seizoen 2022 op het programma. De jaargang van 23 races wordt dan afgetrapt met de GP van Bahrein. Voor Ricciardo is dat het begin van zijn elfde volledige seizoen in de koningsklasse, waarin hij opnieuw naast Norris uitkomt voor McLaren.