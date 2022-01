Ricciardo verliet Renault eind 2020 en tekende een driejarig contract bij McLaren. De Australiër nam daarbij plaats naast Lando Norris. De Britse coureur scoorde voor de zomerstop drie podiumplekken, hengelde meer dan het dubbele aantal punten van Ricciardo binnen en had daardoor de overhand in de eerste seizoenshelft. Ricciardo antwoordde op een indrukwekkende manier door McLarens eerste overwinning in bijna negen jaar te scoren in de Italiaanse Grand Prix op Monza. Met een tweede plaats voor Norris werd het een dubbele podiumfinish voor de Britse formatie.

Wilde niet aan Formule 1 denken Daniel Ricciardo

Kort na de finish op Monza liet Ricciardo via de teamradio optekenen: "Diep van binnen wist ik dat dit zou komen, dus bedankt voor de steun. En voor iedereen die dacht dat ik even weg was, ik ben nooit weggeweest. Ik heb alleen een stapje opzij gedaan." Volgens Ricciardo was het bericht niet alleen gericht aan de mensen die hem hadden afgeschreven, maar ook aan hemzelf. De McLaren-coureur geeft toe dat zijn tegenvallende prestaties ook bij hemzelf vragen en twijfels opriepen.

"Ik begrijp dat die boodschap gericht zou worden aan mensen die dachten dat ik had opgegeven, dat ik het niet meer kon of dat ik er een beetje doorheen zat", aldus Ricciardo tegen onder andere Motorsport.com. "Maar dit bericht was voornamelijk gericht aan mezelf. Er zijn momenten geweest dat ik het vertrouwen in mezelf verloor en me twijfelend afvroeg: waarom heb ik het zo moeilijk? Ben ik nu bang dat ik niet alles uit de auto haal? Ik wist dat ik dat niet deed, maar toch krijg je zulke vragen als dingen even niet goed gaan. Dus de 'ik ben nooit weggeweest' was voor mij meer om te laten zien dat ik het nog kon en hier [in de Formule 1] thuishoor. Iedereen die dat vergeten was, vergeet dat niet nog een keer."

Ricciardo kende een sterk seizoenseinde in 2020 met Renault en was tijdens de eerste kwalificatie van 2021 in Bahrein meteen sneller dan Norris. De Australische coureur dacht op dat moment dat het alleen maar beter zou worden. "Dat was misschien niet een goede gedachte, want in de wedstrijden daarna ging het alleen maar minder", vervolgt Ricciardo. "De tweede helft van het seizoen verliep wel beter. Ik heb een overwinning gepakt en heb veel dingen voor mezelf bevestigd. Ik ben blij met hoe de dingen gegaan zijn. Het is niet perfect gegaan, maar ik ben er content mee."

Een dieptepunt kwam tijdens de Hongaarse Grand Prix. Door de chaotische race kwamen er maar dertien coureurs over de finish. Ricciardo liep flinke schade op net na de start en kwam als elfde over de meet. Na afloop zag hij de beelden waarop te zien was hoe hij de schade aan zijn McLaren inspecteerde in parc fermé. Volgens hem verklaarden die beelden ook meteen waarom een zomerstop hard nodig was.

"Ondanks de neerslachtigheid, was een deel van mij ook blij. Ik dacht: de eerste helft is gewoon gegaan zoals het is gegaan. Het was in bepaalde opzichten soms echt lachwekkend. Ik wilde gewoon het vliegtuig pakken en twee weken niet aan Formule 1 denken", vervolgt Ricciardo. "Iedereen pakt dit anders aan, maar ik moet er soms echt even van weggaan. Ik ben niet een coureur die altijd maar aan Formule 1 denkt. Ik wist dat die zomerstop goed voor mij zou zijn."