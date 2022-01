Sky: "Situatie toekomst Hamilton in Formule 1 wordt steeds slechter"

Het Formule 1-seizoen 2021 kende een controversieel einde in Abu Dhabi. Lewis Hamilton reed bijna de gehele race aan de leiding, maar moest deze in de allerlaatste ronde afstaan aan Red Bull-coureur Max Verstappen. De Nederlander won de wedstrijd en daarmee ook zijn eerste titel in de Formule 1. Na afloop was Mercedes woedend op de wedstrijdleiding over de aanpak van de neutralisatie. Het Duitse team diende twee protesten in, maar deze werden afgewezen. Vervolgens liet Mercedes weten de intentie te hebben in beroep te gaan. Deze trok de formatie uiteindelijk in.

In gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff een aantal dagen na de race in Abu Dhabi, liet de Oostenrijker al meermaals weten te twijfelen aan een terugkeer van Hamilton in 2022. De Brit was volgens Wolff 'gedesillusioneerd' door de gang van zaken en de teambaas twijfelde hardop over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1. De FIA liet meteen na de Grand Prix weten een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi, maar tot nu toe heeft Mercedes hier niets over gehoord. Volgens het Britse Sky Sports is de uitkomst van dit onderzoek de sleutel voor de toekomst van de Brit in de koningsklasse. Hamilton heeft na de wedstrijd niets meer van zich laten horen op zijn social media-kanalen.

"Het is nog steeds onduidelijk of Lewis Hamilton in Bahrein op de grid staat", begreep de Engelse nieuwszender naar eigen zeggen van een hooggeplaatste bron. "Het is duidelijk dat Mercedes iets [aan onderzoek] wil zien. Het zit inmiddels zo: hoe langer dit duurt, hoe slechter de situatie met Hamilton wordt."

Wolff liet optekenen dat alle beslissingen die genomen zijn na Abu Dhabi in samenspraak met Hamilton zijn gegaan. Verder heeft Mercedes kort na de Grand Prix om tafel gezeten met de FIA. In die gesprekken is uitvoerig gesproken over de gebeurtenissen. De internationale autosportfederatie sprak met de Duitse formatie af een commissie op te richten die de beslissingen zou onderzoeken. Nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet op zijn beurt weten er alles aan te doen om een herhaling van de kwestie te voorkomen en verwacht dat Hamilton gewoon in de F1 actief blijft.

Mocht Hamilton besluiten om door te gaan in de Formule 1, dan krijgt de Engelsman komend seizoen landgenoot George Russell aan zijn zijde. Oud-collega Valtteri Bottas is vertrokken naar Alfa Romeo.

