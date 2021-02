Ecclestone zou Hamilton geen inspraak geven: "Het is graag of niet"

Een nieuw Formule 1-dienstverband van Hamilton lijkt eindelijk maar toch in de maak, al wil de recordwinnaar naar verluidt enige inspraak in wie er de komende jaren naast hem komt te zitten. Het wordt ietwat (te) populair de 'Verstappen-clausule' genoemd, al draait het in de praktijk waarschijnlijk meer om George Russell - onder meer doordat Verstappen nog 'gewoon' een meerjarig contract heeft. De jonge Brit staat echter te popelen om na dit kalenderjaar in te stappen bij Mercedes, hetgeen ten koste zou moeten gaan van tweede viool Valtteri Bottas.

Hoe dan ook, volgens Ecclestone hoeft Hamilton geen enkele inspraak te krijgen in dergelijke zaken. "Hoever kan de invloed van een individuele coureur binnen het team reiken? Ik had het Lewis in ieder geval erg duidelijk gemaakt: het is of graag of helemaal niet", zegt Ecclestone stellig in gesprek met F1-Insider. "Je moet accepteren wat wij je te bieden hebben en anders maar niet. Er is maar één persoon in het hele team die bepaalt wie hier rijdt en dat ben ik", verplaatst Ecclestone zich even in de rol van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Ecclestone spreekt daarbij uit eigen ervaring, bijna vier decennia geleden bij de formatie van Brabham. "In 1983 werden we wereldkampioen met Nelson Piquet. Ik moest daarna beslissen wie er in 1984 naast hem zou komen. We hadden al een extreem goede test afgewerkt met een jonge Braziliaan, een zekere Ayrton Senna. Ik wilde hem graag binnenhalen, maar toen Nelson dat hoorde, werd hij erg boos en reageerde hij als een verwend kind. Hij herkende de potentie en wilde Senna niet naast zich als teammaat. Maar dat interesseerde mij eigenlijk niets." Dat Senna uiteindelijk niet instapte, had dan ook niet zozeer met de wens van Piquet te maken. "Parmalat was onze hoofdsponsor en zij wilden niet twee Braziliaanse coureurs in hetzelfde team. Uiteindelijk was rust in de tent dan toch iets belangrijker voor mij."

De man die dit jaar door Hamilton kan worden overvleugeld qua wereldtitels, Michael Schumacher dus, had eveneens een enorme invloed binnen zijn eigen team. "Maar Michael had daar geen clausule voor nodig", countert Ecclestone. "Hij was de duidelijke nummer één, Ferrari wilde met hem werken aan nieuwe glorietijden. Daarom vroeg Jean Todt hem steeds om advies over toekomstige teamgenoten. Michael kon goed leven met Eddie Irvine, Rubens Barrichello en Felipe Massa. Als Michael bezwaar hadden gemaakt, dan waren zij niet bij Ferrari beland."

VIDEO: Waarom heeft Lewis Hamilton nog geen nieuw F1-contract getekend?