Ruim een maand voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2021 staat er nog steeds geen krabbel op papier. Slechts weinigen twijfelen aan een langer verblijf van Hamilton in de koningsklasse, al valt er PR-technisch wel het één en ander te zeggen over de slepende onderhandelingen. "We zitten in februari en de belangrijkste man in de Formule 1, de zevenvoudig wereldkampioen, heeft nog steeds geen contract. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje pijnlijk en ook jammer", laat Sky Duitsland-analist Ralf Schumacher weten.

Het einde lijkt in zicht: Contractduur en financiën

Toch lijkt het einde van deze soap in zicht. Het Duitse F1-Insider meldt namelijk dat er een deal in de maak is. Aankomende week zou het persbericht zelfs 'al' naar buiten kunnen komen. Het zou gaan om een eenjarige deal, met een optie voor nog een tweede jaar. Dit past naadloos bij eerdere uitlatingen van Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Ik ga er niet vanuit dat Lewis voor minimaal drie jaar tekent. Door het budgetplafond en het nieuwe technische reglement moeten we de opties open houden, we bespreken nog wat wel de juiste termijn is."

De door Wolff genoemde financiële regels brengen ons automatisch bij het salaris. Ook op dat vlak zijn de mogelijkheden ietwat beperkt, maar met creatieve oplossingen zou Hamilton zijn salaris toch nog aardig op peil kunnen houden. Zo wordt er gesproken over sponsorplekken op zijn helm en race-overall, die Hamilton van Mercedes zelf mag vermarkten als aanvulling op het 'standaard' salaris. Op dat vlak is Schumacher echter ook van mening dat Hamilton niet het onderste uit de kan moet willen. "Mensen zeggen dat het om geld draait, maar dat hoop ik niet. Hamilton moet zich, met zijn geëngageerde kant, ook beseffen dat dit niet het moment is om alles voor de volle honderd procent te willen hebben. De Formule 1 is groter dan een individu."

Krijgt Hamilton inspraak in keuze Mercedes-teamgenoot?

Naast het geld speelt er volgens F1-Insider nog een ander, interessant aspect: het wordt zoals gezegd al ietwat populair de 'Verstappen-clausule' genoemd. Het zou concreet betekenen dat Hamilton inspraak kan krijgen in zijn teamgenoot wordt, in het ultieme geval in de vorm van een vetorecht. Voor 2021 is dat niet zozeer van belang. Valtteri Bottas heeft immers al een contract en Mercedes heeft aangegeven dat te respecteren. Maar voor het jaar erna, waarvoor de één-plus-één deal van Hamilton een optie biedt, wil Hamilton enige zekerheid inbouwen. Zeggenschap over wie er naast hem komt te zitten bij Mercedes zou daarbij helpen en derhalve hoog op zijn wensenlijstje staan.

