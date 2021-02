F1-preview Lammers: Red Bull-zege Abu Dhabi kan vertekend beeld geven

Toen Verstappen op 13 december als eerste over de streep kwam, gingen de gedachten meteen uit naar volgend jaar. Want zou die zege een opmaat kunnen zijn naar een serieuze titelstrijd met Mercedes? Op de vraag wat die triomf betekent voor het aankomende seizoen antwoordde Verstappen in eerste instantie 'niks', om later toe te voegen dat het toch wel een fijne boost voor het team zou zijn. "Het is zeker een extra boost", reageert Lammers instemmend. "Hamilton heeft het altijd over 'the boys back home' en in de fabriek hè. Dus als iedereen hierdoor net een stapje extra heeft kunnen lopen, dan is dat zeker een goede zaak."

Beeld van Abu Dhabi kan vertekenen

Toch moet er een belangrijke slag om de arm worden gehouden. "Ik denk dat GP van Abu Dhabi wel een beetje een vertekend beeld opleverde. Het zou zomaar kunnen dat Mercedes daar bedacht heeft 'laten we ons maar een klein beetje gedragen'. Als Red Bull dan in de waan is dat ze het gat al gedicht hebben, dan zou dat voor Mercedes een strategisch gunstige positie kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is, dat weten we natuurlijk ook helemaal niet, maar daar moeten ze wel rekening mee houden", vervolgt Lammers het gesprek met Motorsport.com Nederland. Toch is er wel enige hoop: de zegereeks van Mercedes komt vroeg of laat ten einde en de stabiele regels bieden een kans. Of zoals de Zandvoorter het omschrijft: "Als je naar de geschiedenis van de sport kijkt, dan groeien de bomen niet altijd tot aan de hemel."

Voor de strijd achter deze twee topteams zijn vele ogen op McLaren gericht. Met de Mercedes-motor achterin moet P3 bij de constructeurs weer haalbaar zijn of kan men Red Bull zelfs bedreigen? "Het zou heel indrukwekkend zijn als ze dat gelijk kunnen. Ze hebben wel geluk met hun rijderswissel. Norris en Ricciardo in één team, dat wordt absoluut entertainment. De veranderingen van afgelopen jaren en de teamsfeer die daar ontstaat, zullen McLaren heel sterk maken." Toch is het geen uitgemaakte zaak dat McLaren minimaal derde wordt in het WK. Lammers verwacht namelijk ook eerherstel van een kreupel lopend paard. "Ik onderschat de vooruitgang die Ferrari gaat boeken absoluut niet. Ze komen met een nieuwe motor en Ferrari kennende moet dat wel beter zijn. Dus daar mag je ook best wat van verwachten."

Schumacher heeft talent, maar verwacht niet teveel van eerste jaar

Via Ferrari is de link naar Mick Schumacher, exponent van de Ferrari Driver Academy, ook zo gelegd. De 'zoon van' debuteert dit jaar bij Haas, maar wat mogen we van hem verwachten? "Mick is een slow-starter, iemand die er langzaam komt. Maar uiteindelijk heeft hij absoluut kwaliteit, anders win je geen kampioenschappen in de Formule 3 en Formule 2." Dat hij zijn opmars aan de naam Schumacher te danken heeft, is volgens Lammers onzin. "Die naam maakt het eerder nog moeilijker. In bepaald opzicht kan het iets makkelijker zijn, maar om dan ook echt te presteren - met alle ogen op je gericht en continu het vergelijk met je vader - dat is extreem moeilijk. Ik vind het indrukwekkend hoe hij daar nu al mee omgaat."

Voor het eerste jaar in de koningsklasse moet de lat echter niet te hoog worden gelegd. "Nee, we mogen niet verwachten dat hij meteen indruk maakt in het begin. Het is ook moeilijk hè als je nog veel moet leren in de Formule 1, maar bij een team komt dat jou ook maar weinig kan leren." Het roept ook de vraag op of Schumacher de top überhaupt wel kan halen. Ferrari heeft met Charles Leclerc en Carlos Sainz immers al een rijdersduo voor de toekomst. "Maar ik denk dat hem die plek absoluut wel gegund gaat worden. Ik zie hem genoeg in huis hebben om, als hij eenmaal in een topauto zit, ook topprestaties te kunnen leveren. Dat zou natuurlijk een prachtige bezegeling van de naam Schumacher in F1 zijn. Maar in dit eerste jaar moeten we hem echt nog een beetje met rust laten qua beoordeling."

