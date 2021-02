Hill wees Stewart-zitje voor 1997 ‘met pijn in het hart af’

Hill werd in 1996 wereldkampioen in de Formule 1, maar Williams liet hem aan het eind van dat jaar weten te kiezen voor een nieuwe line-up. De formatie van Frank Williams tekende Heinz-Harald Frentzen als de nieuwe teamgenoot van Jacques Villeneuve. Dat nieuws kwam als een verassing voor Hill en de Brit had daardoor nog maar beperkte mogelijkheden voor het volgende jaar. Hij tekende uiteindelijk voor Arrows, dat team – toen nog Footwork – scoorde dat jaar slechts één WK-punt.

Hill stond wel in de belangstelling van drievoudig Stewart, die samen met zijn zoon Paul een nieuw team had opgericht. Stewart Grand Prix zou in 1997 het fabrieksteam van Ford worden. In zijn boek onthulde Stewart dat hij Hill bovenaan zijn verlanglijstje had staan, maar die deal kwam nooit van de grond. Tijdens een evenement genaamd The Mindset of Champions, georganiseerd door Ignition Human Performance in samenwerking met Motorsport Tickets, deed Hill zijn kant van het verhaal.

“Hij deed me een heel goed aanbod”, zei Hill die Stewart in zijn kindertijd al kende. “Maar ik moet zeggen, mijn hart brak toen ik het af moest wijzen. Het was zeker een soort droom geweest, maar voor m’n carrière was het risico gewoon te groot. Ze hadden nog nooit een Formule 1-team gehad. Ik denk dat Jackie me wel begreep. Om vanuit een winnende auto over te stappen naar een team dat nog nooit geracet had, was voor mij een te grote stap. Ik had overigens geen enkele twijfel dat Jackie en Paul het zouden flikken.”

Stewart vertelde vervolgens zijn kant van het verhaal. Hij en Paul gingen naar Ierland om met Hill te onderhandelen en hem te overtuigen om te tekenen voor 1997. “De klootzak weigerde te tekenen!”, zei Stewart met een lach. “We wilden hem zo graag, we gingen zelfs naar Ierland waar hij destijds woonde. We vlogen daarheen om met ‘de grote’ Damon Hill te praten. Natuurlijk was hij er niet, dat had wel zo moeten zijn, maar toen hij er eenmaal was wilde hij niet in die verdomde wagen rijden… Dus hij ging naar een ander team. Ik heb het hem inmiddels vergeven.”

Bijzondere ontmoeting met een fan

Stewart pakte in de vijfde race van het seizoen een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Monaco, Rubens Barrichello zat destijds achter het stuur. In het kampioenschap eindigde de formatie nipt achter Arrows. Hoewel Hill een lastig jaar kende bij Arrows en uiteindelijk naar Jordan vertrok, herinnerde hij zich nog een moment tijdens de Canadese Grand Prix waardoor zijn gemoedstoestand veranderde. Hij ontmoette een fan in de lift. “Ik reed voor Arrows en ze zei: ‘Ben je een coureur?’ Ik gaf dat toe, vervolgens zei ze, ‘oh, je gaat de race winnen?’”, herinnerende Hill zich. “We stonden in de lift van het hotel en gingen naar beneden, zij was een fan maar had duidelijk geen idee van de sport en ze wist niet wie ik was. Ze vroeg of ik ging winnen en ik weet nog dat ik bij mezelf dacht: ‘Wat denk je zelf, ik zit in een Arrows, wat een belachelijke vraag.’ Maar ze was heel optimistisch: ‘Je zit toch in de race? Dan heb je toch een kans, of niet?’ En die houding sprak mij wel aan. Dat was geweldig, maar realistisch gezien had ik natuurlijk geen schijn van kans. Een paar races later reed ik met de Arrows aan de leiding in de Grand Prix van Hongarije. Zij had dus wel gelijk, ik had het mis.”