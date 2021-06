Aston Martin: Resultaat Franse GP ons antwoord op beschuldigingen

Na de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen in de Grand Prix van Azerbeidzjan stonden Aston Martin en Red Bull Racing volop in de spotlights. Beide teams werden ervan beschuldigd onder de voorgeschreven minimale bandendruk te rijden. De FIA en Pirelli voerden vanaf de GP van Frankrijk strengere procedures in en de voorgeschreven druk voor de achterbanden werd opgehoogd.

Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Stroll reden op Circuit Paul Ricard een lange eerste stint op de harde band en dat bracht hen uiteindelijk in de punten. De Canadees werkte zich zelfs op vanaf P19 tot de tiende stek. Volgens teambaas Otmar Szafnauer was het goede optreden een antwoord op de critici die eerder beweerden dat de middenmoter met een onreglementaire bandendruk reed.

Toen Motorsport.com hem vroeg naar de beschuldigingen aan het adres van Aston Martin, antwoordde Szafnauer: “Het is frustrerend. Zeker omdat je zelf precies weet wat je doet, en je ruim binnen de regels zit. Anderen, die niet weten waar je mee bezig bent, beschuldigen je vervolgens. Hopelijk snoert dit hen de mond. Ik kan je verzekeren dat we nooit iets onrechtmatigs hebben gedaan. We hebben altijd de voorschriften van de FIA en Pirelli gevolgd, en dat blijven we doen.”

Lange openingsstints pakten in eerdere races goed uit voor het team en dat was op Paul Ricard niet anders. Szafnauer beaamt dat coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll goed zijn in bandenmanagement, ook wanneer de opgelegde bandendruk verhoogd wordt zoals in Frankrijk het geval was: “Wij laten het werken. Door de nieuwe technische richtlijn moesten we onze aanpak veranderen, maar dat heeft geen impact gehad op onze strategie of iets dergelijks. Dat zegt min of meer dat wij de voorschriften toch al volgden. Je moet gewoon weten wat je aan het doen bent. En we werken nog steeds binnen alle parameters. Als je gewoon slim bent hoe je om moet gaan met de banden, dan gebeurt dit. Je moet kijken naar teams die teruggezakt zijn sinds de richtlijn uitkwam. Wij hebben vanaf onze kwalificatiepositie goed werk geleverd door beide rijders in de punten te brengen.”