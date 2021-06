Waarom de FIA de sausage kerbs niet verwijderde op Paul Ricard

Het Circuit Paul Ricard heeft enorme uitloopstroken en dat maakt het hanteren van track limits soms wat lastig. Bij het uitkomen van de tweede bocht lagen daarom een aantal hogere, gele kerbstones. In de eerste vrije training zorgden die zogenaamde gele broodjes voor schade aan de Mercedes van Valtteri Bottas, in de tweede vrije training gebeurde dat bij Max Verstappen en Red Bull Racing. Voor beide teams reden om contact te zoeken met wedstrijdleider Michael Masi en te pleiten voor het verwijderen van de obstakels.

Sportief directeur Ron Meadows van Mercedes was de eerste die Masi aansprak. “Deze gele kerbs bij het uitkomen van bocht 2 hebben veel schade toegebracht aan onze auto. Ze zijn te agressief”, vertelde hij, terwijl hij de schade op ‘tienduizenden of honderdduizenden ponden’ schatte. Masi antwoordde daarop dat dit de reguliere gele broodjes waren die ook op andere circuits worden gebruikt, maar beloofde naar de kwestie te gaan kijken.

In de middagsessie beklaagde sportief directeur Jonathan Wheatley van Red Bull zich over dezelfde kwestie. “We hebben een bak schade opgelopen aan onze auto en ik weet zeker dat Max daar niet met opzet belandde. Het lijkt gewoon een enorme straf voor een klein foutje van de coureur.” Ook Wheatley hoopte dat de gele kerbs in ieder geval deels verwijderd zouden worden, maar Masi wilde niet direct van wijken weten. De reden daarvoor: “Ik heb een aantal teambazen en coureurs horen vragen om fysieke grenzen [voor track limits].” Ook hier sloot de Australische wedstrijdleider af met de boodschap dat hij de kwestie later nog zou bekijken.

'Dit is duidelijk een fysieke grens'

Op vrijdagavond kwam Masi zijn woord na en bekeek hij de kerbs om te zien of het verwijderen ervan noodzakelijk zou zijn. Hij oordeelde van niet en dus bleven de gele broodjes liggen. In het restant van het raceweekend in Le Castellet zouden de kerbs echter geen problemen meer veroorzaken. Maar waarom koos Masi ervoor de sausage kerbs te laten liggen? “Daarin spelen een aantal elementen een rol”, vertelde hij. “Ten eerste lagen deze kerbs er al toen we hier in 2019 reden. En ten tweede lagen ze meer dan twee meter van de rand van het circuit, dus je moest volledig van de baan gaan om ermee in aanraking te komen.”

Eerder dit jaar werd er ook veel gesproken over track limits. Toen was de klacht dat een uitstapje buiten de baan geen nadeel opleverde en dat fysieke grenzen dat probleem konden oplossen. “En dit is duidelijk een fysieke grens”, stelt Masi. “Bij de stratencircuits in Baku en Monaco was de fysieke grens duidelijk en in dit geval geldt hetzelfde. En eerlijk gezegd waren er tijdens de race helemaal geen problemen.”

