Pirelli onthult bevindingen van onderzoek naar lekke banden Baku

Lance Stroll en Max Verstappen gingen er beiden hard van af op het lange rechte stuk van het Baku City Circuit. In beide gevallen begaf opeens en zonder waarschuwing de linker achterband het. In eerste instantie werd gedacht aan scherpe carbondeeltjes die de banden stuk zouden hebben gesneden, maar gezien de lange tijd tussen beide ongelukken werd die theorie overboord gegooid.

Na afloop kwam er onder andere van de kant van Verstappen zware kritiek op Pirelli dat direct na de race de banden in beslag nam en het rubber thuis in Italië aan een onderzoek onderwierp. Dat onderzoek – waarin ook andere in Baku gebruikte banden werden meegenomen – is afgerond. Pirelli laat weten dat “geen van de banden een productie- of kwaliteitsfout vertoonde en dat er evenmin tekenen van vermoeidheid of delaminatie waren.”

Volgens de Italiaanse bandenfabrikant is er een duidelijke oorzaak voor het defect aan beide banden. “In beide gevallen ging het om een scheur in de omtrekrichting aan de binnenzijde van de band, die in verband kan worden gebracht met de rijomstandigheden.” Pirelli constateerde verder dat “de voorgeschreven startparameters (minimumdruk en maximumtemperatuur van de bandendekens) door de teams zijn nageleefd.”

De Formule 1-teams zijn momenteel alleen verplicht hun banden op een minimale bandenspanning te laten rijden wanneer ze voor het eerst op de auto's worden gemonteerd. Wanneer de auto eenmaal op het circuit is geweest, hoeven ze die minimale spanning niet aan te houden. Dit betekent dat de teams de mogelijkheid hebben om de spanning te verlagen zodra de controles hebben plaatsgevonden. Zo'n verlaging biedt meer grip, maar betekent ook dat de band meer onder druk komt te staan.

Reactie Red Bull

In een eerste reactie laat Red Bull weten dat het team "nauw heeft samengewerkt met Pirelli en de FIA tijdens hun onderzoek naar Max' bandenpech in ronde 47 van de Grand Prix van Azerbeidzjan." Het team stelt dat "er geen fout is vastgesteld in de wagen. We hebben ons te allen tijde aan de bandenparameters van Pirelli gehouden en zullen hun richtlijnen blijven volgen. "Het team besluit het statement met de woorden. "We zijn dankbaar dat er na de botsingen met hoge snelheden in het weekend geen rijders gewond zijn geraakt."

Protocollen aangescherpt

Pirelli heeft met de FIA overeenstemming bereikt over een nieuwe reeks protocollen met inbegrip van een verbeterde technische richtlijn (die al is verspreid) voor de controle van de rijomstandigheden tijdens een raceweekend. Daarnaast zullen andere passende maatregelen in overweging worden genomen.