Honda-chef Tanabe viert derde zege op rij, prijst bijdrage Perez

De Japanse motorfabrikant loopt – met tussenpozen – al tientallen jaren mee in de Formule 1. De laatste keer dat het (minimaal) drie keer achter elkaar een Grand Prix wist te winnen was in 1991, als leverancier van McLaren. Ayrton Senna won in dat seizoen zelfs de eerste vier races van het seizoen, de laatste echte winning streak van de Japanners.

Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van het Honda F1-project, was er dertig jaar geleden ook al bij. De spanning die hij destijds voelde was een andere dan die hij nu ervaart. “In het tweede tijdperk van Honda [van 1983 tot en met 1992] was ik data-ingenieur en verantwoordelijk voor één coureur. Nu heb ik twee teams en vier auto’s onder mijn hoede. Dat zet meer druk op de ketel.”

Het verschil met toen en nu is ook dat Honda destijds met McLaren (en daarvoor Williams) wist hoe het was om wereldtitels te winnen. Met Red Bull kan het dit seizoen eigenlijk voor het eerst echt de strijd met Mercedes aan. Dat het team nu echt titelkandidaat is, heeft meerdere oorzaken, zoals een sterkere krachtbron en een betere wagen, maar Tanabe wil ook de rol van Max Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Perez niet onderschatten: “Sinds we samenwerken met Red Bull, heeft Verstappen het altijd in zijn eentje tegen beide Mercedessen moeten opnemen. Maar Perez is dit jaar bij het team gekomen en hij is geleidelijk aan zijn tempo aan het opschroeven.”

Dat kwam tot uiting op Paul Ricard, waar de Mexicaan derde werd. “Perez reed solide, en ook al faalde hij in de kwalificatie, in de race kwam hij tot prima punten. En in Azerbeidzjan verzekerde Perez zich na het uitvallen van Verstappen [en Hamilton] van de overwinning. Van Verstappen [in z’n eentje] tegen twee Mercedessen in de afgelopen jaren, is het nu twee tegen twee.”

Dat niet alleen het team profiteert van de extra punten die Perez binnen harkt, maar ook Verstappen daardoor echt een kans heeft op de rijderstitel, bewees de race in Frankrijk in de ogen van Tanabe. “Als de situatie hetzelfde was geweest als vorig jaar, was Hamilton misschien weer vrij geweest om een pitstop te maken. Maar dit keer was Perez er en kon Mercedes niet vrij bewegen. In die zin kunnen we gebruik maken van teamwork, monteurs, ingenieurs, strategen, en rijders. Zijn aanwezigheid is zeer belangrijk voor de toekomst om constructeurskampioen en rijderskampioen te worden.”

Nieuwe krachtbronnen

Waar Mercedes en Ferrari de eigen teams al in Baku van verse krachtbronnen voorzagen, daar kwam Honda pas in Frankrijk met nieuwe motoren voor Red Bull en AlphaTauri. Die nieuwe krachtbron heeft niet opeens een pak meer vermogen, want het doorontwikkelen is dit jaar niet toegestaan. Maar toch zegt Tanabe worden er ook op het vlak van het vermogen aan de kant van het team kleine stapjes gezet. “De krachtbron is nog steeds hetzelfde, maar we leren elke race hoe we het energiemanagement en dergelijke kunnen beter kunnen gebruiken.”

Voor Tanabe is het dan ook van cruciaal belang dat zijn ingenieurs deze week hun beste beentje voorzetten. “Oostenrijk is de eerste plaats waar Honda met Red Bull won, in 2019. Het is ook de thuisrace van Red Bull. Het zijn twee races op hetzelfde circuit. Als je voor de eerste race wat foutjes maakt wordt het voor de tweede race ook moeilijk. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden en twee weken achter elkaar een goede race rijden.”