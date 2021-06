Mercedes kan halve seconde tijdverlies op Verstappen niet verklaren

Met een gewaagde strategie wist Max Verstappen de Franse Grand Prix zondag naar zich toe te trekken. De van pole vertrokken coureur stopte als enige van de topteams twee keer, maar kwam desondanks als eerste over de finish. Bij de start verloor de Red Bull Racing-coureur de leiding, maar die heroverde hij dankzij de eerste ronde pitstops. Verstappen werd een ronde eerder binnengehaald dan Lewis Hamilton en op verse banden reed hij het gat van drie seconden dicht om de leiding te pakken. Dat zag men bij Mercedes niet aankomen, zo gaf trackside engineering director Andrew Shovlin toe.

“We dachten dat we veilig waren voor een undercut toen we drie seconden hadden op Max”, zei Shovlin. De verrassing was groot dat dit dus niet het geval was, doordat de rekenmodellen van de kampioensformatie vertelden dat Hamilton wél veilig zou zijn. “Dat was dus niet het geval. Zelfs nu begrijpen we niet helemaal waarom onze modellen ons vertelden dat het in orde zou zijn. Er is dus duidelijk iets wat we moeten gaan achterhalen.” Enerzijds werd Mercedes verrast door het tempo dat Verstappen in zijn outlap op de harde band reed. Shovlin stelt echter dat de renstal desondanks het verlies van een halve seconde niet kan plaatsen. “We hebben nog niet begrepen waarom we de positie hebben verloren. We kunnen tweeënhalf van de drie seconden verklaren. Het is echter iets wat we tot in de fijne details moeten uitzoeken, om zo te begrijpen waarom de undercut met zo’n grote achterstand werkte. Dat verwachtten we niet.”

Vibraties Bottas aanleiding voor vroege stops

Voorafgaand aan de race op Circuit Paul Ricard leek de eenstopper overduidelijk de beste strategie. De bandenslijtage bleek in de race echter hoger dan verwacht, mede door de regenbui die het circuit zondagochtend schoon spoelde. Dat het trio aan het front vervolgens vroeg naar binnen kwam, maakte het lastig om de race uit te rijden op de harde band. Die vroege ronde met pitstops werd op gang gebracht door de stop van Valtteri Bottas. De Fin kampte in zijn eerste stint met een flatspot en de bijbehorende vibraties werden dermate erg, dat Mercedes zich genoodzaakt voelde om hem in ronde 17 al naar de pits te halen. Dat vond de renstal vrij vroeg om de race uit te kunnen rijden, aldus Shovlin.

“Het was ongemakkelijk vroeg om het einde te halen en met het verloop van de race werd dat bewezen”, vertelde hij. “Bij Valtteri’s auto maakten we ons zorgen over vibraties die ronde na ronde erger werden. Die bereikten een niveau waarbij we de auto uit voorzorg om de betrouwbaarheid naar de pits halen. We richtten ons erop om ervoor te zorgen dat we op de baan geen problemen hadden met hem, dus daarom deden we dat. In werkelijkheid triggerde Valtteri’s stop de pitstops vooraan in de race. Dat was wat ons richting een zeer, zeer lange stint met Lewis dreef.”

Video: Tom Coronel blikt terug op de bewogen Franse Grand Prix