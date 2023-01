Het silly season dat op 13 december 2022 tot een climax kwam, is weken daarvoor al in gang gezet. Twee weken voor de dag waarop het aankondigingen regende, maakte Ferrari bekend dat de wegen met Mattia Binotto zouden scheiden. De Italiaan heeft 28 jaar in Maranello gewerkt en formeel zelf afscheid genomen, maar het ware verhaal is natuurlijk dat hij subtiel naar de uitgang is gewerkt. Binotto voelde naar eigen zeggen het vertrouwen van John Elkann en Benedetto Vigna niet meer, hetgeen ook klopt. Vertrekken onder zijn eigen voorwaarden was derhalve de enige optie.

Hoe de keuzes van Ferrari en Audi met elkaar samenhangen

Dat Elkann en Vigna liever een ander op de post van Binotto zagen, schiep natuurlijk impliciet de verplichting om met een vervanger op de proppen te komen. Met een hele goede vervanger zelfs. Christian Horner stond volgens verschillende media op het wensenlijstje van de Scuderia, en uit informatie van Motorsport.com blijkt dat Andreas Seidl met zekerheid op de lijst van Ferrari stond. Seidl kon echter onmogelijk ja zeggen tegen de Italiaanse racetrots, zelfs niet als hij dat zou willen.

Dat laatste heeft te maken met Audi, waardoor veel zetten in dit silly season met elkaar samenhangen. De puzzelstukjes vielen aardig op zijn plek toen McLaren CEO Zak Brown tijdens een ingelaste mediasessie zei: "Tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen heeft Andreas mij al laten weten dat hij naar een ander team zou gaan als zijn contract aan het eind van 2025 zou zijn afgelopen. Ik denk dat we allemaal wel weten waar hij heen zou gaan..." Brown duidt daarmee natuurlijk op Audi, dat in 2026 officieel van de partij is in de koningsklasse en van Sauber het Audi-fabrieksteam maakt.

De woorden van Brown bevestigen dat Seidl al eerder in 2022 zijn jawoord aan Audi had gegeven. Toen Ferrari hem eveneens op het lijstje zette, kon Seidl sowieso niet naar Maranello. Hij had zijn commitment voor de lange termijn elders gegeven. En alhoewel Ferrari de afgelopen jaren snel teambazen ontslaat - Horner zei met een lach dat Vasseur de zesde is waar hij tegenover komt te staan - is het steigerende paard veel te iconisch om tussendoor te doen. Je gaat niet naar Ferrari met in het achterhoofd dat je in 2026 weer weg moet zijn. Zeker Seidl niet, een man van zijn woord.

Zijn vroege toezegging aan Audi verklaart waarom Ferrari een streep door de naam van Seidl kon zetten. Tel daarbij op dat mannen als Horner ook niet per se weg hoeven en de kandidatenlijst is meteen een stuk korter. Frederic Vasseur is de beste overgebleven kandidaat gebleken, in ieder geval van de externe opties. Vanuit het kamp van Charles Leclerc was de Fransman meteen al de droomkandidaat - ook geen wonder gezien de goede onderlinge relatie - maar in Maranello is er wel degelijk naar andere opties gekeken, hetgeen ook heel normaal is voor een grootmacht als Ferrari.

Audi de grote winnaar? Seidl kan transitie zelf begeleiden

Of Vasseur de juiste man op de juiste plaats is, komt in een andere analyse (zie dit artikel) onder meer aan bod. Hier is het interessanter om te benoemen dat zijn overstap naar Ferrari, Audi ogenschijnlijk ook in de kaart speelt. Vasseur bekleedde de rol van zowel teambaas als CEO bij Sauber. Maar binnen de Volkswagen Group was hij van meet af aan niet de man die het Formule 1-project van Audi als teambaas moest leiden. Dat was een type Seidl, en juist hij is door deze tombola veel eerder bij de transitie betrokken dan aanvankelijk gedacht. Seidl krijgt nu een uitgelezen kans om als Sauber CEO samen met enkele kopstukken van de VW Group de grote lijnen uit te zetten.

Tekst gaat verder onder de foto:

Achter de schermen klinkt zachtjes dat Seidl in 2026 wellicht zelf weer aan de pitmuur gaat zitten als Audi-teambaas. Het zou logisch zijn en was van meet af aan de gedachte, toen hij werd benaderd door Audi en hij McLaren heeft geïnformeerd. Door de hele gang van zaken krijgt hij alleen drie extra jaren om de transitie op hoofdzaken te begeleiden, alvorens hij zelf weer aan de touwtjes kan trekken. Het verklaart ook waarom hij in de komende jaren geen teambaas wordt. Het Audi-project op poten zetten en de integratie met Sauber regelen, is dermate groot, dat het beter is om de dagelijkse leiding aan een tussenpaus te laten. Wie die tussenpaus moet worden, is nog niet bekend. Het is na de aankondiging van James Vowles bij Williams de enige post van teambaas die nog ingevuld moet worden.

McLaren speelt het chique en geeft groen licht

De vervroegde overstap van Seidl hangt natuurlijk ook weer samen met de vervroegde promotie van Andrea Stella bij McLaren, eigenlijk het volgende dominosteentje. Zak Brown zegt dat hij Stella sowieso door zou schuiven als teambaas bij een vertrek van Seidl na 2025, al kan hij natuurlijk ook niet zeggen dat hij liever een ander heeft. Nee, volgens Brown is Stella de man en is alles simpelweg in een stroomversnelling gekomen. "Sauber-eigenaar Finn Rausing, waar ik goed mee overweg kan, belde mij met de vraag of Seidl de overstap al eerder mocht maken. Mijn reactie was 'als Andrea ook eerder dan bedacht wil promoveren tot teambaas, wil ik best meewerken.' Uiteindelijk is het goed zo, want nu zitten beide mannen al op de plekken waar ze uiteindelijk toch terecht zouden komen." Daarbij is het ook netjes dat het team uit Woking Seidl geen periode van 'gardening leave' oplegt.

Voor Brown zelf is er waarschijnlijk een iets grotere rol weggelegd. Zo kwam Stella tijdens zijn eerste mediasessie nog wat onwennig over en erkende hij dat de omgang met media niet per se zijn favoriete deel van het werk is. Brown vulde aan dat hij enkele taken van Stella overneemt in 2023 waar laatstgenoemde dat wenselijk acht. Kijk dus niet raar op als de Amerikaanse CEO volgend jaar zelf in menig persconferentie zit en meer de woordvoerder van het F1-team wordt dan Stella.

Slotsom is dat alle bijna moves richting 2023 met elkaar samenhangen, wellicht op het vertrek van Jost Capito bij Williams na. In de paddock ging al iets langer rond dat hij en FX Demaison op de schopstoel konden zitten bij de Amerikaanse eigenaren van Dorilton Capital. 2022 had het jaar van een grote stap voorwaarts moeten zijn, maar de geboekte progressie is niet zo groot gebleken als gehoopt. Het betekent Vowles voor Capito, een move die eigenlijk los staat van het bovenstaande. Maar voor de rest zijn de lijntjes in de paddock weer eens erg kort gebleken. Doordat Seidl zijn woord al aan Audi had gegeven, kon hij bij interesse niet eens meer naar Ferrari. En door de transfer van Vasseur is Seidl eerder bij het Audi-project beland dan gedacht. Het verklaart tezamen het silly season voor teambazen en maakt Audi misschien wel een aardige winnaar van dit geheel...

Video: Een extra F1-update over het silly season voor teambazen in F1