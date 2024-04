Sainz: Upgrades gaan Ferrari in de buurt van Red Bull brengen

Ferrari is tot nu toe dit jaar de grootste uitdager van het oppermachtige Red Bull Racing gebleken. Nadat Carlos Sainz in Melbourne de Australische Grand Prix kon winnen na een uitvalbeurt van Max Verstappen, herstelde het team uit Milton Keynes afgelopen weekend op Suzuka de orde. De dominante 1-2 van Verstappen en Sergio Pérez toonde nog maar eens dat Red Bull niet met zich laat sollen en de concurrentie mijlenver voor is.

Waar Mercedes de handdoek al in de ring lijkt te hebben gegooid, daar laat Sainz er geen misverstand over bestaan dat Ferrari nog lang niet verslagen is. De Spanjaard verwacht veel van een upgrade-pakket dat de Scuderia vanaf Imola – na China en Miami de eerste race dit jaar in Europa – zal introduceren. "Ik denk dat zij [Red Bull] zeker in het voordeel zullen zijn, tot het moment dat wij één of twee upgrades krijgen waarmee we consistenter tegen ze kunnen vechten", legt Sainz uit. "Tegen die tijd is het misschien al een beetje te laat met het voordeel dat ze nu hebben, dus hebben we in de tussentijd wat meer [gelukkige races zoals in] Australië nodig.”

Sainz miste dit jaar één race door de operatie aan zijn blindedarm en dat kon hem en Ferrari later in het seizoen weleens opbreken. "[Het is] jammer, want ik heb een race gemist en dat kan zowel voor het team als voor mij duur zijn in het kampioenschap’, peinst de drievoudig GP-winnaar. "We rijden een race minder, maar tegelijkertijd gaan we natuurlijk ons uiterste best doen. Het is ook mijn laatste jaar bij Ferrari, dus ik heb niets te verliezen en we gaan er alles aan doen om terug te komen."

"Onder druk zetten"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur deelt de visie van Sainz en verwacht dat zijn team het Red Bull dit jaar nog knap lastig kan maken. "We hebben een enorme stap voorwaarts gemaakt vergeleken met vorig jaar en Suzuka was daar zeker een goed voorbeeld van", aldus Vasseur. "Maar we hebben nog steeds zwakke punten. Het is altijd een soort compromis, je verbetert ergens en je verliest ergens anders. Maar over het algemeen denk ik dat als je de vergelijking trekt tussen de laatste vier races van vorig jaar en de eerste vier van dit jaar, we een behoorlijke stap voorwaarts hebben gemaakt. Ze [Red Bull] liggen zeker nog een beetje voor, maar het doel is om ze onder druk te kunnen zetten en met druk maak je meer fouten."