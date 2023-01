Nieuwe AlphaTauri F1-auto geslaagd voor verplichte crashtests FIA

De crashtests van de FIA zijn een verplichte horde die de teams moeten nemen voordat zij met hun nieuwe auto de baan opgaan tijdens een test. Dat een wagen er met succes doorheen komt, is an sich ook niet bijzonder. Maar het wordt doorgaans wel als gunstig beschouwd als het ruim voor de testdagen is gebeurd. Het laat zien dat een team een goed eind op weg is om de wagen op tijd gereed te krijgen en maakt dat er met vertrouwen kan worden toegewerkt naar de eerste test.

Met de AT04 zal AlphaTauri een beter seizoen willen hebben dan in 2022. Het team eindigde vorig jaar slechts als negende in het kampioenschap voor constructeurs, waarmee het alleen Williams achter zich liet. Het beste resultaat kwam in de Grand Prix van Azerbeidzjan. In Baku behaalde Pierre Gasly een sterke vijfde plaats. De Fransman kwam daar de rest van het seizoen echter niet meer bij in de buurt. Gasly vervolgt zijn loopbaan dit jaar bij Alpine. Nyck de Vries is zijn vervanger. De Nederlander kreeg een contract aangeboden van Helmut Marko na zijn sterke invalbeurt voor Williams in Monza. Hij sleepte bij zijn debuut meteen twee punten in de wacht. De Japanner Yuki Tsunoda begint over een kleine twee maanden aan zijn derde seizoen in de Formule 1.

AlphaTauri houdt op 11 februari een presentatie in New York. Het gaat hierbij om een zogenaamde ‘livery reveal’, waarbij alleen de kleurstelling van de nieuwe auto wordt getoond. Er is dit jaar maar één wintertest. Deze vindt van 23 tot en met 25 februari plaats in Bahrein, waar een week later ook de eerste Grand Prix plaatsvindt.