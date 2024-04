Max Verstappen en Carlos Sainz waren zeer kritisch op de keuze van de FIA om van het eerste evenement in Shanghai sinds 2019 een sprintweekend te maken. Sindsdien worden de auto’s aan een heel nieuw technisch reglementenboek onderworpen, waardoor de data van vijf jaar geleden nagenoeg nutteloos zijn. De coureurs hebben enkel de vrijdagochtendsessie om de auto klaar te stomen voor de rest van het weekend.

Een buitenkansje voor Mercedes en McLaren?

Hoewel er kritische geluiden vanuit de paddock klinken, zijn er ook juist teams die kansen ruiken. "Het is een goede zaak dat we hier meteen een sprintrace hebben", vertelt Mercedes’ trackside engineering director Andrew Shovlin. "We zijn hier nog niet met de nieuwe generatie auto’s geweest, dus de banden en aerodynamische eigenschappen van de wagens zijn erg veranderd. Er is veel werk aan de winkel, en het grootste deel daarvan speelt zich af in de simulator. Maar het oude notitieblok wordt ook doorgenomen. We kijken hoe de banden presteerden, waarom de banden achteruitgingen, zodat we een beeld kunnen schetsen. Het is zeker een grote uitdaging, maar het is ook een leuke uitdaging. We zijn gemotiveerd, want er liggen in de sprintrace meer kansen als je de zaken op orde hebt en anderen niet."

Een ander team dat zulke kansen goed kan gebruiken, is McLaren. De karakteristieken van het Shanghai International Circuit – met veel langzame doordraaiende bochtcombinaties en lange rechte stukken – liggen de MCL35 bepaald niet. Teambaas van het Britse team Andrea Stella meent dat dit weekendformat op een redelijk onbekend circuit de nodige complicaties met zich meebrengt. "Idealiter had je in China geen sprintevenement gehad, maar we kunnen er niks aan veranderen. We moeten ons er overheen zetten en focussen op ons werk", vertelt de Italiaan enigszins verzuchtend. Toch weet Stella dat er mogelijkheden zijn. "Iedereen loopt tegen dezelfde uitdaging aan, wat betekent dat je een voorsprong kan creëren."

Kan Ferrari Red Bull aanvallen?

Het Chinese circuit heeft unieke eigenschappen, zoals een lang recht stuk van 1,4 kilometer waar de banden flink wat temperatuur verliezen. Wat volgt is een aantal bochten dat het de coureurs moeilijk maakt om niet te veel van het rubber te vragen. Dit soort karakteristieken ligt de Ferrari goed, zoals men heeft laten zien in Australië dit jaar en Las Vegas vorig jaar. Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht net zo veel tegenstand als een paar weken geleden, toen Carlos Sainz – weliswaar mede dankzij de uitvalbeurt van Max Verstappen – er met de overwinning vandoor ging. "Ze zullen onze grootste concurrent zijn", stelt de Brit.

Podium: Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari Foto door: Ferrari

Een ander potentieel voordeel voor Ferrari dit weekend zijn de relatief koele temperaturen van rond de twintig graden, wat een versterkend effect op de bandendegradatie heeft. Het Ferrari-kamp is echter nog niet zo zeker van een goed verloop van het weekend en ziet vooral een hoop vraagtekens, net als andere teams. "De grote onbekenden zijn voor mij het asfalt en de lagere temperaturen vergeleken met het laatste evenement [in China]", vertelt Ferrari-teambaas Fred Vasseur. "We weten niet hoe grof het asfalt is, en dit bepaalt of de banden gaan grainen of niet. Met de sprintrace en slechts één oefensessie moet je kiezen welke band je vrijdag gaat testen. Dat betekent dat het dit weekend belangrijk is dat we goed anticiperen."

Dit jaar komen de Italianen op de vrijdagen over het algemeen goed uit de startblokken, iets dat essentieel is voor een sprintweekend. "Dit wijst erop dat we de capaciteiten hebben om vanaf de eerste sessie goed voor de dag te komen", vervolgt de Fransman. "Anderzijds zit het veld zo dicht op elkaar dat het in deze wereld cruciaal is om nederig te blijven. Je moet er niet van uitgaan dat wat je vorig weekend hebt gepresteerd nu ook weer het geval zal zijn. We beginnen weer van voren af aan en deze mindset moeten we iedere race hebben", concludeert de 55-jarige topman.