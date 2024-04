Wolff: Nieuw sprintformat F1 zal voor beter ritme zorgen

"Het zal een interessant weekend worden op de baan", blikt Mercedes-teambaas Toto Wolff vooruit. De Formule 1 keert voor het eerst sinds 2019 weer terug op het Shanghai International Circuit, wat voor de nodige uitdagingen zal zorgen. Die worden alleen maar groter door het sprintformat, waardoor coureurs slechts één vrije training hebben voordat de sessies waar veel op het spel staan van start gaan. In China is ook de primeur van het aangepaste format, waardoor vrijdagmiddag de sprint shootout plaatsvindt, gevolgd door de sprintrace op zaterdagochtend en kwalificatie op zaterdagmiddag. Daardoor zijn er nu twee verschillende parc fermé-momenten, waardoor de teams aanpassingen kunnen doorvoeren in de afstelling.

"Met de nieuwe auto's, nieuwe banden en aanpassingen aan het asfalt sinds de laatste keer dat we in China hebben geracet, zullen er veel vraagtekens zijn", vervolgt Wolff. "We hebben hier ook het eerste sprintweekend van het jaar, wat zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt. De aanpassingen aan het format, inclusief een tweede parc fermé, zullen voor een beter ritme zorgen dit weekend. En het ene uur training zet nog steeds druk op het nemen van de juiste beslissingen met gebrekkige informatie. We kijken echter uit naar die uitdaging."

Na de Grand Prix van Japan hoopt Mercedes in China weer terug te kunnen slaan. George Russell en Lewis Hamilton werden na de rode vlag op een alternatieve strategie gezet, maar die bleek niet te werken waardoor zij genoegen moesten nemen met de zevende en negende plaats. Het team staat daardoor op de vierde plaats bij de constructeurs met slechts één punt voorsprong op Aston Martin. Ondanks dat zag Wolff positieve tekenen in Japan. "De resultaten lieten het niet per se zien, maar we hebben in Japan solide vooruitgang geboekt met onze auto", stelt Wolff. "We kijken er naar uit om daar op voort te bouwen in het weekend."

Zelf heeft Wolff lang uitgekeken naar de terugkeer van de Chinese Grand Prix, wat volgens hem een 'belangrijk moment voor de sport' is. "Als 's werelds grootste automarkt en op één na grootste economie is China van cruciaal belang voor de wereldwijde aanwezigheid van de sport. De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een positieve groei doorgemaakt en China is een belangrijke markt om deze vooruitgang in voort te zetten. We kijken ernaar uit om voor het eerst in vijf jaar in Shanghai te racen en de Formule 1 terug te brengen naar de Chinese fans", aldus de Oostenrijker, die door de uitverkochte zondag zeker weet dat het een 'fantastisch evenement' zal worden.