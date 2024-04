Aankomend weekend keert de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 terug naar het Shanghai International Circuit. De rentree van China wordt door de koningsklasse meteen aangegrepen voor een sprintweekend, de eerste van in totaal zes stuks in het Formule 1-seizoen 2024. Meerdere teams hebben laten weten dat de terugkeer naar China voelt als het bezoeken van een compleet nieuw circuit, ook al doordat Pirelli niet eens alle informatie over de nieuwe asfaltlaag heeft. Het betekent dat er bijzonder veel vraagtekens zijn en dat lang niet iedereen zit te wachten op een sprintformat dat nog veel meer vraagtekens oplevert.

"Het is heel erg slim om dat te doen...", reageert Verstappen met een cynische lach op de vraag van Motorsport.com wat hij van de sprintrace in China vindt. De wereldkampioen is een fervent tegenstander van sprintraces, maar bekijkt deze keuze voor China door alle onzekerheden nog kritischer. "Het is niet geweldig, laat ik het zo zeggen. Als je een paar jaar niet op een bepaald circuit bent geweest, dan weet je nooit wat je gaat meemaken. Alleen daarom al was het beter geweest om in China gewoon voor een normaal raceweekend te houden. Maar aan de andere kant maakt dit dingen onvoorspelbaarder en dat is precies wat de Formule 1 graag zien. Als je puur er naar kijkt als coureur en ook als je puur voor performance gaat, dan is dit zeker niet het slimste om te doen", duidt Verstappen erop dat geen enkel team in de beperkte trainingstijd het maximale uit de auto kan halen. "Maar we gaan het zien. Hopelijk kunnen we op basis van de simulator goed beginnen en hoeven we niet al te veel aan de auto te doen."

Sainz wijst naar diskwalificaties Austin en asfalt in Istanbul

Carlos Sainz is doorgaans iets minder kritisch dan Verstappen op het sprintformat, maar ook hij is allesbehalve enthousiast over de keuze om van China een sprintweekeinde te maken. "Hier spelen twee verschillende dingen een rol", steekt de Ferrari-coureur van wal. "Om te beginnen is het circuit in China prachtig, misschien wel één van de favoriete banen voor veel coureurs. Het circuit biedt veel inhaalmogelijkheden en in dat opzicht begrijp ik wel dat ze juist hier een sprintrace houden. Anderzijds, en dat hebben we tijdens de rijdersbriefing ook tegen de Formule 1 en de FIA gezegd, is het geen goede keuze om met de huidige auto's terug te gaan naar een circuit en om dan na één uur training al meteen de kwalificatie in te gaan. Dat is gewoon link met de huidige regels over het slijten van de bodemplank", refereert Sainz subtiel aan de diskwalificaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Austin.

"Eén hobbel op het circuit kan al een enorm verschil maken en dan is het geen goede keuze om er na vier of vijf jaar afwezigheid meteen een sprint van te maken. We hebben ook te horen gekregen dat de baan opnieuw is geasfalteerd, dus misschien wordt dit weekend wel een soort Istanbul 2.0", duidt Sainz op het circuit in Turkije waar de nieuwe asfaltlaag coureurs extreem weinig grip gaf. "Ik hoop niet dat het in China zo erg gaat worden, al laat het allemaal wel zien dat er veel onzekerheden zijn. Voor de mensen thuis is dat misschien leuk om naar te kijken, maar vanuit de coureurs en engineers gedacht hadden we dit risico niet moeten nemen en hadden we gewoon voor een normaal raceweekend moeten gaan."

Sergio Pérez is een vergelijkbare mening toegedaan en deelt afsluitend mede: "Ik hoop vooral dat er geen problemen met putdeksels of iets dergelijke ontstaan! Dat zou ons nog verder in de problemen brengen. Voor de show is het misschien goed, maar qua voorbereidingen zeker niet. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit met Red Bull Racing op dat circuit gereden, waardoor we in die ene training extreem veel te doen hebben."