Lewis Hamilton voegde zich in 2013 bij het Formule 1-team van Mercedes en gaat in 2023 voor alweer zijn elfde seizoen bij het Duitse merk. Het wordt tevens het laatste jaar van zijn huidige deal, die dus halverwege 2021 werd beklonken. Al heel wat maanden worden Mercedes-teambaas Toto Wolff en Hamilton gevraagd naar een eventuele verlenging, maar voorlopig hebben de twee heren nog niet met elkaar om tafel gezeten. Volgens Wolff is dat ook niet nodig. "We hebben nog een volledig seizoen te gaan", zegt de Oostenrijker tegen onder meer Motorsport.com.

Het zetten van een krabbel lijkt, afgaande op de woorden van Wolff, een kwestie van tijd. Dit terwijl eerdere deals moeizaam tot stand kwamen. Pas begin 2021 ondertekende de zevenvoudig kampioen een contract voor dat seizoen. Naar verluidt stonden exorbitante salariseisen in eerste instantie in de weg. In juli van datzelfde jaar besloten Mercedes en Hamilton ook in 2022 en 2023 met elkaar door te gaan. Dit keer lijkt er weinig in de weg te staan voor een nieuwe verlenging. Na de vakantie van Hamilton kijkt Wolff verder. "In de laatste tien jaar is onze relatie enorm gegroeid. We zitten nu zo op een lijn. Zodra hij terug is in Europa, is het een kwestie van bij elkaar komen, een beetje worstelen en de kamer een paar uur later met witte rook verlaten", zegt Wolff over de besprekingen met Hamilton.

Vertrek van Vowles staat niet in de weg

Vrijdag kwam het verrassende nieuws naar buiten dat hoofd strateeg James Vowles Brackley verlaat en zijn F1-loopbaan vervolgt als teambaas bij Williams. Hamilton was uiteraard al eerder op de hoogte van dit bericht en liet weten blij te zijn voor Vowles. Hamilton deelde veel successen met Vowles, maar het vertrek van zijn landgenoot lijkt voor Hamilton geen obstakel te zijn op weg naar een nieuwe verbintenis. "Ik praat veel met Lewis en had al doorgegeven dat het zou gebeuren", gaat Wolff verder. "Hij was er prima onder. Hij heeft met veel plezier met James samengewerkt. Helemaal tijdens de 'slimme' besprekingen op zondagochtend. Het was altijd leuk met James. Zijn eerste reactie was dat hij het geweldig vond voor James en dat is wat mij betreft het belangrijkste."

Vowles zelf vult aan: "Ik heb Lewis donderdagavond gebeld. En de woorden [die Wolff noemt] was het eerste wat hij tegen me zei. Hij schold me niet uit en vertelde ook niet dat 'ie teleurgesteld was. Het was eigenlijk net andersom. Sterker nog: iedereen die ik spreek bij Mercedes is ontzettend blij voor me. Dit door de redenen die Toto noemde. Deze reis is lang geleden begonnen en dit is het einde. Ik sla echter de juiste weg in."