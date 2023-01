In de afgelopen jaren heeft Williams het lastig gehad in de Formule 1. In vier van de laatste vijf seizoenen eindigde het traditionele team onderaan het constructeurskampioenschap. Verder kreeg het recent nog klappen te verwerken met het vertrek van teambaas Jost Capito en technisch directeur FX Demaison. Het stoppen van deze negatieve spiraal wordt geen makkelijke klus voor nieuwe teambaas James Vowles. Hij komt binnen op het moment dat er al veel werk aan de nieuwe auto verricht is. Zijn takenlijst wordt enorm lang. Hij moet het technische team herstructureren om de bolide snel te ontwikkelen.

Hoewel beslissingen over het technische departement en de algehele structuur van het team belangrijk worden voor Vowles, is er een zaak waarvan hij denkt dat het prioriteit over al het andere heeft: een nieuwe cultuur in het team brengen. Het team dat ooit zo dominant was, zit nu in een compleet andere positie. Toch ziet Vowles Williams nog altijd op die manier. “Als je me vraagt wat de meest iconische merken van de sport zijn, komt Williams in me op. Het zit vol met ongelofelijk getalenteerde mensen die het de laatste jaren gewoon een beetje lastig hadden. Maar het heeft veel potentie.”

Geen bevorderlijk milieu

Wat Vowles denkt is cruciaal om het team van Williams in een betere gemoedstoestand te krijgen. Het team moet geloven in de toekomst. Een nieuwe mentaliteit en een veranderende cultuur zijn de uitvindingen die Vowles nodig denkt te hebben, voordat andere veranderingen kunnen helpen om verder naar voren te komen op de grid. Vowles denkt te weten waar Williams het nu laat liggen. “Als je het zwaar hebt, afgestraft wordt en elk jaar zakt als organisatie omdat je lijdt, wordt het niet met het jaar beter als je de oorzaak niet aanpakt. Het gaat om een verandering in cultuur, methodes en systemen. Een paar jaar terug hadden we niet de kracht van Dorilton [de eigenaren]. Dorilton wil en gaat de goede hoeveelheid investeren om het een presterend team te maken. En ik denk niet dat dit enkele jaren geleden ook zo was [onder de vorige eigenaren]. Het duurt waarschijnlijk even voordat deze zet impact heeft. Ik ben een verandering, maar een individu redt het niet. Wat nodig is, is een versterking van het technische team, maar ook het laten bloeien van iedereen die intern zo ongelofelijk goed is. Ik denk dat het milieu om hen heen niet bevorderlijk was.”

Hoewel Vowles van het Mercedes overkomt dat jarenlang domineerde, weet hij niet alleen wat winnen is. Vorig jaar had het Duitse team het lastig met de problemen van porpoising. Daarnaast zat Vowles al bij het team uit Brackley toen het nog BAR heette, en het aan het begin van deze eeuw enorm moeilijk had en bijna nooit punten scoorde. “Ik heb het geluk dat ik tegenslag heb meegemaakt, wat velen helaas publiekelijk hebben gezien. Zelfs voor Mercedes waren er tijden waar we in een slechte positie zaten. We scoorden twaalf races op rij geen punten. Het voordeel dat je hier uit haalt, is dat je een cultuur moet bijbrengen die het iedereen toestaat om te realiseren dat je moet groeien, dat je vooruit moet kijken als een team en dat het een collectieve beweging moet zijn. Ik heb sterke vermoedens dat we in een situatie zaten waar de samenwerking niet zo was zoals die moest zijn, simpelweg omdat we jarenlang pijn hebben geleden.”

Mensen en cultuur belangrijkste element

Na tijden waarin zijn team nauwelijks punten scoorden, naar een team waarvan werd gedacht dat het elke race zou winnen. Vowles heeft het allemaal meegemaakt en heeft heel veel ervaring en kennis over hoe een team moet opereren om succesvol te zijn. “Toen we ons leidinggevende team vroegen naar het meest belangrijke element van het team, kwam het altijd neer op twee dingen bij Mercedes: mensen en cultuur. Het gaat niet om de machines, de windtunnel of de coureur in de simulator. Het gaat om mensen en cultuur. Ik geloof dat dit hetzelfde is bij Williams. Voordat ik instapte, wist ik niet waar we op dat moment waren. Maar het is mijn topprioriteit om zeker te zijn dat iedereen weet dat het om samenwerken gaat. Het gaat om je collega’s met hetzelfde respect behandelen als wat je terugverwacht, net als de groei, zodat we samen naar het einddoel kunnen werken.”

De persoon die voor Vowles’ geloof in het belang van cultuur heeft gezorgd, is zijn voormalig teambaas Toto Wolff. Onder hem werden alle successen bij Mercedes geboekt. Wolff herkent zich in die manier van leidinggeven. “Toen we onze reis startten, was de heersende filosofie: dit is een racewagen, die moet goede aerodynamica hebben, een sterke motor, enzovoorts. Maar het werd bijna genegeerd dat een raceteam een groep mensen is die samen de reis maakt. Deze mensen hebben dromen, doelen, angsten, en alles wat erbij hoort. Ik denk dat we bij Mercedes een structuur hebben gemaakt waarin het allemaal om de persoon gaat. We geven om ze en geloven in ze. Als je een organisatie maakt die dit elke dag laat zien, behaal je ongelofelijke prestaties. Er zijn nooit garanties, dat hebben we gezien in 2022, maar de cultuur en de waarden zijn het immuunsysteem van alle organisaties. James is een onderdeel van het ontwikkelen van onze cultuur en het stellen van onze doelen geweest. Hij is in staat om dat bij Williams ook te doen. Ik twijfel er niet aan dat James binnen de organisatie talentvolle en ambitieuze mensen ontdekt. Als hij dat allemaal omzet in een positieve mindset, een veilig milieu en hij een teambaas wordt die om iedereen geeft, denk ik dat Williams het tij zeker kan keren. Het begint altijd aan de top en dan moet dat zich vertalen naar de rest van de organisatie. Ik heb bij Williams gezeten en het was daar fantastisch. Ik twijfel er niet aan dat James dat ook gaat beleven.”