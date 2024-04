Het Formule 1-weekend in Japan kon niet slechter beginnen voor Williams-coureur Logan Sargeant. In de eerste training was de Amerikaan bezig met het afwerken van zijn programma, maar door een grote fout stuiterde hij bij bocht zeven de baan af, door het grind heen en de muur in. Dat was direct het einde van zijn eerste training en ook de tweede moest hij aan zich voorbij laten gaan. "Ik reed met de auto op een andere plek dan ik had gedacht. Het was een domme fout, die ik in alle eerlijkheid niet had mogen maken. Zeker niet in VT1", verzucht Sargeant die na zijn crash tot dezelfde conclusie kwam als zijn baas James Vowles. Die had ook al opgemerkt dat zijn coureur op de baan verkeerd positie had gekozen.

Met zijn uitleg bevestigt Sargeant de zienswijze van teambaas James Vowles, die ook zag dat zijn coureur door het verkeerd positie kiezen crashte. Ondanks de enorme schade ziet Sargeant wel iets van een positief punt aan deze fout. "Gelukkig was het niet net zo'n fout als ik vorig jaar wel eens maakte. Ik was namelijk niet te veel aan het pushen", vertelt de 23-jarige rijder. "Ik heb wel het team met heel wat schade opgezadeld, maar het had veel erger gekund." Met dat laatste doelt hij op het feit dat het chassis redelijk ongeschonden uit de crash kwam.

Video: De crash van Sargeant in VT1

Bekijk: F1 Japan 2024: Rode vlag na crash Logan Sargeant VT1

Vertrouwen niet geschaad

Dat het chassis relatief heel is gebleven, komt Sargeant goed uit. In Melbourne moest hij namelijk zijn auto aan Alexander Albon afstaan. Laatstgenoemde crashte zwaar in VT1 en daarbij raakte het chassis voor dat weekend dusdanig beschadigd, dat herstellen niet mogelijk was. In de fabriek in Grove is sindsdien met man en macht gewerkt om het chassis weer te repareren en Sargeant rijdt nu met het opgelapte onderdeel.

In de paddock werd gefluisterd dat het afstaan van zijn auto in Melbourne een dreun was voor zijn zelfvertrouwen, maar dat ontkent Sargeant. "Daar is niets mee gebeurd. Ik voelde me zelfs frisser en ik had het idee nog nooit zo goed voorbereid te zijn", benadrukt hij. "Dus ik ben mijn zelfvertrouwen niet kwijt. Ik kon mezelf wel voor de kop slaan eerder op de dag, maar dat heeft niets met dit [het verlies van zelfvertrouwen] te maken. Hier ging het fout omdat ik verkeerd keek. Morgen [zaterdag] is er weer een nieuwe dag."