Het circuit in China, waar de Formule 1 dit weekend voor het eerst in vijf jaar weer te gast is, lijkt op bepaalde delen geverfd te zijn. Op de ideale lijn is de baan een stuk lichter dan op andere delen. RB F1-coureur Daniel Ricciardo concludeerde dan ook: “Het lijkt alsof ze de baan geverfd hebben. Ze hebben iets gedaan aan het asfalt. Ik weet niet hoe dat de baan beïnvloedt, of het superglad wordt. Maar het kan het bandengedrag wel veranderen.”

Ricciardo was niet de enige rijder die twijfels had over het asfalt, zeker omdat er dit weekend door het sprintformat slechts een vrije training gepland staat. Wereldkampioen Max Verstappen liet weten zoiets sinds zijn karttijd niet meer te hebben gezien. In de kartsport werd deze truc gebruikt om de grip te verbeteren op oudere circuits. “Het lijkt erop dat ze het geverfd hebben, en niet opnieuw geasfalteerd”, aldus de Nederlander. Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft ook de nodige vragen: “Er zijn veel vraagtekens, met name over het asfalt. Dat lijkt op een heel speciale manier behandeld te zijn. Ik weet niet of de FIA of de teams goed begrijpen wat er hier gebeurd is: of alles opnieuw geasfalteerd is of dat er gewoon een aparte behandeling aan het asfalt gegeven is. Het ziet er heel apart uit, iets wat we recentelijk op andere F1-circuits niet gezien hebben.”

Een blik op het circuit Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com ging op onderzoek uit en ontdekte wat er daadwerkelijk gebeurd is. Hoewel het lijkt alsof de baan opnieuw geverfd is, heeft het asfalt een speciale oppervlaktebehandeling gekregen. Dit wordt regelmatig gebruikt op openbare wegen in Amerika en Azië. Er wordt een vloeibaar bitumen-mengsel over het asfalt verdeeld, wat zich aan de bestaande asfaltlaag hecht. Het idee is dat hierdoor de hoeveelheid stof vermindert, het asfalt beter waterdicht is en ook de slijtage van de baan vermindert. Naar verluidt zijn de werkzaamheden vorig jaar al verricht. Het kleurverschil in verschillende secties heeft te maken met de baanactie die er sindsdien geweest is. De verwachting is dat de bitumen-laag door F1-auto’s verder wordt afgesleten, waardoor er verschillende gripniveaus op verschillende delen van het circuit kunnen ontstaan.

Geen herhaling van Turkije

De opmerkelijke aanpak doet menigeen in de paddock direct terugdenken aan de Grand Prix van Turkije in 2020. Het circuit nabij Istanbul was destijds opnieuw geasfalteerd, maar bleek in praktijk meer een ijsbaan dan een racecircuit. Bronnen hebben laten weten dat in dit geval het gripniveau juist zal toenemen. Volgens Sainz is de situatie in China inderdaad niet zo ernstig: “Ik heb het gevoel dat dit geen herhaling van Turkije wordt. Dat was een heel speciaal geval. Dit zorgt echter wel voor wat extra vraagtekens over het weekend.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

Hoewel de situatie dus anders is dan in Istanbul Park, kan het wel degelijk invloed hebben op de bandenprestaties. Teams moeten afwachten hoe de nieuwe auto’s zich gaan gedragen op de baan. Bovendien wordt in China met de hoogste bandendruk van het hele seizoen gereden, wat degradatie in de hand kan werken. Een weekend met veel graining, zoals in Australië, kan in het voordeel zijn van Ferrari. Veel bandendegradatie lijkt daarentegen voordelig voor Red Bull.