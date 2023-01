FIA herstructureert F1-management, Steve Nielsen nieuwe sportief directeur

Steve Nielsen werkte de afgelopen jaren voor Formula One Management (FOM) en loopt al een lange tijd mee in de Formule 1. De Brit werkte voor onder meer Lotus, Tyrrell, Benetton en AlphaTauri. In zijn nieuwe functie als sportief directeur wordt hij verantwoordelijk voor de sportieve zaken, waaronder de ontwikkeling van Race Control en het Remote Operations Centre. Ook gaat hij zich bezighouden met het sportieve reglement.

"Ik heb in mijn professionele loopbaan al voor veel teams en organisaties binnen F1 gewerkt. Ik kan niet wachten om aan een nieuw hoofdstuk met de FIA te beginnen", aldus Nielsen. "Ik wil de FIA-president en Stefano Domenicali (F1 CEO, red.) bedanken voor hun vertrouwen. Ik begrijp de unieke uitdagingen die me te wachten staan. Ik heb door de jaren heen nauw samengewerkt met mensen van de FIA en kijk uit naar de uitdagingen die ons staan te wachten. De Formule 1 bevindt zich momenteel in een prachtige positie. Het is onze verantwoordelijkheid de gezondheid van de sport in de toekomst te waarborgen."

De benoeming van Nielsen is een van een aantal veranderingen die FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft doorgevoerd om F1 beter te laten draaien. Nikolas Tombazis, die sinds 2018 het technische team van de FIA leidt, krijgt een hogere functie als Single Seater Director. Aan hem zullen Nielsen, technisch directeur Tim Goss, financieel directeur Federico Lodi en operationeel directeur Francois Sicard rapporteren.

Ben Sulayem is ervan overtuigd dat F1 hierdoor alleen nog maar beter wordt. "We hebben veel tijd en moeite gestoken in het doorvoeren van deze belangrijke wijzigingen. We willen de juiste structuur creëren en de juiste mensen hebben die toezicht houden op de toekomstige regelgeving van de sport", aldus de voorzitter. "Door mensen binnen onze organisatie te ontwikkelen en sterker te maken, en door expertise en ervaring van buitenaf te brengen, ben ik ervan overtuigd dat we nu in de juiste positie zitten om samen met de FOM en de Formule 1-teams vooruitgang te boeken."