Waarom F1-teams het niet eens zijn over beste oplossing sidepods

De Formule 1 is in 2022 overgestapt op nieuwe technische reglementen die ervoor moeten zorgen dat coureurs elkaar beter kunnen volgen en inhalen. Dat voornemen heeft wel geleid tot flinke beperkingen met betrekking tot de ontwikkeling van bepaalde delen van de auto's. Gevreesd werd voor auto's die enorm op elkaar zouden lijken, waarbij de livery's voor de belangrijkste verschillen zouden zorgen. In werkelijkheid viel dat mee in 2022, doordat er op voldoende fronten nog wel ontwerpvrijheid was.

Delen van de auto waarbij de ontwerpers meer vrijheid kregen, kwamen in de loop van het seizoen centraal te staan in de ontwikkelingsrace. De verwachting is dan ook dat de teams zich daar in 2023 opnieuw nadrukkelijk mee bezig houden. Een van de belangrijkste ontwerpelementen waar veel vrijheid is, zijn de sidepods. Het is dan ook heel waarschijnlijk dat de renstallen op dit front willen proberen het verschil te maken. Afgelopen jaar stond voor velen echter in het teken van de overstap op een geheel nieuw concept. Daarbij werd afstand gedaan van een vondst die Ferrari in 2017 introduceerde en die tegen eind 2021 door vrijwel alle teams was overgenomen.

De richting die Ferrari met de sidepods van de SF70H insloeg, werd door vrijwel alle teams gevolgd. Foto: Giorgio Piola

Bij de SF70H koos Ferrari ervoor om de bovenste SIS (Side Impact Spars) lager te plaatsen en te verwerken in het bodywork. Dit verbeterde de lokale luchtstromen en maakte het mogelijk om de inlaat van de sidepods een stuk minder diep te maken. Voor 2022 heeft de FIA echter veranderingen doorgevoerd aan de hoogte waarop de bovenste SIS geplaatst moet zijn. De oplossing van de Scuderia is zodoende zo goed als verboden.

De SIS zijn enerzijds een belemmering, maar aan de andere kant biedt het ook kansen. Het vinden van het perfecte compromis voor een bepaald ontwerpconcept kan de prestaties flink verbeteren. Dat is vooral belangrijk doordat de plaatsing van de SIS gedurende het seizoen niet veranderd mag worden. In de loop van het seizoen van concept wisselen kan dan ook de nodige problemen opleveren en dat is dan ook onderdeel geweest van de overwegingen van Aston Martin, Williams en McLaren. Zij stapten gedurende het seizoen over op andere concepten voor hun sidepods.

Van alle teams had Mercedes de duidelijkst zichtbare plaatsing van de bovenste SIS. Terwijl de rest van de 'zeropod' dicht bij de centrale lijn van de auto zat, was de SIS in een eigen fairing geplaatst. Dit gaf Mercedes de kans om heel slanke auto te ontwikkelen, maar dat was niet de belangrijkste bijdrage van het ontwerp. Het is ook een ontwerpkenmerk dat Mercedes enkele jaren geleden al introduceerde en dat daarna ook door andere teams is overgenomen.

De sidepods van de Mercedes W13 met het interne deel van de W10 in de inzet. Foto: Giorgio Piola

Bij deze oplossing wordt volume weggenomen uit de achterkant van het chassis, zodat de radiatoren in de ontstane vrije ruimte geplaatst kunnen worden. Natuurlijk levert dit ook weer enkele uitdagingen op met betrekking tot het ontwerp van het chassis, want dat moet gewoon door de verplichte crashtests van de FIA komen. Gezien het aantal teams dat dit concept nu nastreeft, wegen de nadelen niet op tegen het aerodynamische voordeel dat behaald kan worden.

Red Bull Racing RB18 sidepod detail Foto: Giorgio Piola

Downwash de favoriet

Bij de start van het F1-seizoen 2022 waren er nog vijf verschillende concepten te bespeuren wat betreft de sidepods. Wel was toen al duidelijk dat dit aantal lager zou worden in de loop van het seizoen. Zo stapten diverse teams in de loop van het seizoen over op het concept van Red Bull, dat gebaseerd is op downwash. Mogelijk heeft dit ook te maken met de verhouding tussen wat het kost en qua prestaties oplevert. Dat laatste is met name belangrijk nu de F1-teams zich aan het budgetplafond moeten houden en er beperkingen zijn qua ontwikkelingstijd in de windtunnel en CFD. Bovendien reed het kampioensteam met dit concept, waardoor het voor teams lager in de pikorde logisch is om ook die kant op te gaan.

AlphaTauri AT03 rear detail Foto: AlphaTauri Alpine A522 sidepods detail Foto: Giorgio Piola

Zusterteam AlphaTauri begon met hetzelfde concept aan het F1-seizoen 2022, maar was minder detailgericht. Daaruit blijkt dat het slechts één factor is die bijdraagt aan de algehele prestaties van de auto. Alpine begon eveneens met een ontwerp gebaseerd op downwash en heeft dat in de loop van het seizoen steeds verder verfijnd. Ook heeft de Franse fabrikant daar enkele elementen van Ferrari in verwerkt. Daarnaast geldt voor Aston Martin, Williams en McLaren dat zij gedurende het seizoen steeds meer richting het downwash-concept gingen. Wel leken sommige ontwerpen meer op die van Red Bull dan die van anderen.

Aston Martin AMR22 new layout Foto: Giorgio Piola Williams FW44 side view comparison2 Foto: Giorgio Piola McLaren MCL36 comparison

Een van de interessante dingen aan het ontwerp van Red Bull was de schepachtige inlaat. De open bovenkant biedt meer ruimte aan de luchtstroom om zich een weg te banen naar de kleinere inlaat. Ook zorgde dit voor een lip, waarmee de luchtstroom verdeeld kan worden in de richting van de duidelijk aanwezige undercut voordat die langs de flank van de sidepods gaat. Door de gemaakte keuzes in de eerste fase van het jaar kon McLaren dat concept niet volledig overnemen. Met de upgrade van de GP van Singapore ging het Britse team wél meer in die richting.

Red Bull Racing RB18 new floor Foto: Giorgio Piola McLaren sidepods details Foto: Giorgio Piola

Ferrari koos in 2022 juist voor een ontwerp dat enigszins vergeleken kon worden met een badkuip. Daarmee profiteerde de renstal optimaal van de herintrede van de koelkieuwen in het bodywork. Deze kieuwen werden in het bodywork geplaatst om de warmte van onder het bodywork af te voeren en samen te laten werken met de luchtstroom van buitenaf. In de loop van het seizoen heeft Ferrari wel enkele geometrische aanpassingen gedaan. Toch lijkt het behoorlijk wat te kosten om met dit concept meer prestaties te vinden, aangezien alleen Haas F1 de weg van de Scuderia heeft gevolgd. Het oorspronkelijke ontwerp van het Amerikaanse team leek daar overigens al op voor te sorteren.

Ferrari F1-75 side pods Foto: Giorgio Piola Haas VF-22 new sidepods, Hungarian GP Foto: Giorgio Piola

De factoren kosten en tijd kunnen ook een belangrijk element zijn in de verklaring waarom de F1-teams het nog niet eens zijn over welk concept daadwerkelijk het beste is.