Alpine levert snelste pitstop af tijdens Grand Prix van België

Het was in meerdere opzichten een goed weekend voor het team van Alpine. In de race op Spa-Francorchamps hadden de blauwe bolides een goede snelheid en pakten Fernando Alonso en Esteban Ocon de vijfde en zevende plek. Ook in de pitstraat was het een geslaagde dag. Met een stop van 2,22 seconden voor Alonso in de elfde ronde pakten de Fransen de DHL Fastest Pitstop Award. Bovendien zetten ze de tweede tijd van het jaar neer, achter Red Bull Racing, dat met 2,19 in Hongarije de snelste pitstop van 2022 afleverde.

Red Bull Racing kwam dit weekend ook weer sterk voor de dag. Met pitstops van 2,29 en 2,32 seconden staat het team tweemaal in de top vijf. Ook McLaren zette bij Daniel Ricciardo een stop van 2,32 seconden neer en pakt zo de nodige punten voor het algemeen klassement.

In het algemeen klassement, waarin er met hetzelfde puntensysteem als bij het WK voor teams en coureurs gewerkt wordt, staat Red Bull bovenaan met 347 punten. McLaren en Ferrari maken de top drie compleet.

De vijf snelste pitstops van de Belgische Grand Prix

Team Coureur Tijd Ronde 1 Alpine Fernando Alonso 2,22 seconden 11 2 Red Bull Racing Sergio Perez 2,29 seconden 14 3 McLaren Daniel Ricciardo 2,32 seconden 12 4 Red Bull Racing Max Verstappen 2,32 seconden 30 5 Ferrari Carlos Sainz 2,42 seconden 11