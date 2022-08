Albon: "Race in België een van mijn beste ooit"

Na een sterke kwalificatie en een hoop gridstraffen mocht Alexander Albon de race in België als zesde beginnen. Hij reed lange tijd rond in de punten, maar viel langzamerhand wel wat terug. In de slotfase zat Aston Martin-coureur Lance Stroll vlak achter Albon, maar de Canadees kon er niet voorbij. Ondertussen kwam Stroll zelf onder druk te staan van meerdere rijders achter hem. Een ouderwetse DRS-trein was geboren. Albon hield het vol als machinist voorin de trein en pakte zo een belangrijk WK-punt van Williams, het vierde van dit seizoen. “Ik vind dat het een van mijn beste races in de Formule 1 ooit was”, zegt Albon tegen onder meer Motorsport.com. “De laatste stint voelde als volhouden. Ik kon geen fouten maken, anders waren we meteen ingehaald. De topsnelheid heeft ons een beetje gered, en ik was blij toen ik de finishvlag zag.”

Albon zag meer en meer wagens in zijn spiegel opduiken. “Ik vond het mooi toen ik de trein zag formeren, want dat betekende dat iedereen wat meer druk kreeg. Als het alleen jou en de wagen achter je is, kan diegene het zich veroorloven om zich terug te laten zakken en dan terug te komen. Maar als er een trein is, moet iedereen de snelheid volgen en kunnen ze niet de banden of remmen koelen. Toen ik de trein zag, dacht ik: ‘Yeah, laat het maar gebeuren!’.

Eerder dit jaar pakte Albon in Melbourne en Miami ook al punten, vooral dankzij onconventionele strategieën. Volgens de man uit London was het in Spa een kwestie van ‘bijna pure snelheid’, wat een boost is voor de ontwikkeling van Williams. “Natuurlijk hadden we goede races in Melbourne en Miami. Vandaag zaten we op dezelfde strategie als alle anderen. We konden niet zo creatief zijn vanwege de hoge bandendegradatie. Misschien was het wel niet mijn beste race, maar het pakken van het punt was een goede prestatie kijkend naar de snelheid die we hadden. Het is mooi voor het team alle anderen. Dit is de positiviteit die we mee moeten nemen naar de volgende races. Het geeft ons veel vertrouwen richting races die op Monza en andere circuits waar met minder downforce wordt gereden. Ik denk dat we het daar goed kunnen doen.”