Brundle: Verstappen had GP België ook vanuit pits kunnen winnen

Nadat Max Verstappen de laatste race voor de zomerstop in Hongarije al vanaf de tiende startpositie had gewonnen, deed hij er tijdens de Grand Prix van België nog een schepje bovenop. Door een gridstraf begon de coureur van Red Bull Racing vanaf de veertiende positie aan de race op Spa-Francorchamps, om vervolgens als een warm mes door de boter te snijden. Door pitstops pakte hij na elf ronden voor het eerst de leiding, om in ronde 18 definitief langs Carlos Sainz te gaan en de koppositie daarna niet meer af te staan. Daarmee werd Verstappen de tweede coureur ooit - na Bruce McLaren in 1959 en 1960 - die twee opeenvolgende F1-races wist te winnen vanaf startplek 10 of lager.

Naast Verstappen waren er maar liefst zeven andere coureurs die wegens motorwissels tegen een gridstraf aanliepen en dat zorgde voor een door elkaar gehusselde startopstelling. Die leek garant te staan voor een interessante en spectaculaire race, maar de GP van België werd uiteindelijk - mede door het uitmuntende optreden van Verstappen - geen spektakelstuk. Martin Brundle denkt dat de Nederlander de race zelfs nog had kunnen winnen vanaf een veel slechtere startpositie. "Het is niet Verstappens fout dat hij zo goed in vorm en helemaal één met zijn Red Bull-auto is. Eerlijk gezegd overheerste het gevoel dat hij de race ook had kunnen winnen als hij bij de start nog in de pitbox had gestaan en zijn bankafschriften had bekeken", zegt de voormalig F1-coureur en huidige commentator in zijn column voor Sky Sports.

'Hoop dat deze dominantie circuit-specifiek is'

Verstappen heeft het kampioenschap in een nog stevigere houdgreep genomen met zijn prachtige zege in België, want zijn marge op naaste achtervolger Sergio Perez is inmiddels opgelopen naar 93 punten. De teller staat na 14 races bovendien op 9 overwinningen, wat de dominantie van de regerend wereldkampioen alleen maar benadrukt. "Natuurlijk zijn er binnenkort weer mensen die klagen dat één coureur domineert in plaats van dat ze de uitmuntende prestaties van Red Bull en Max op waarde schatten, zoals dat ook het geval was bij onder meer Michael Schumacher en Lewis Hamilton", verwacht Brundle, die tegelijkertijd hoopt dat de extreme dominantie van Red Bull op Spa-Francorchamps eenmalig was.

"Wel hoop ik dat dit circuit-specifiek was en dat Ferrari en Mercedes dichterbij zitten in de komende races", vervolgt hij, waarna hij kijkt naar een mogelijke oorzaak waardoor Ferrari in België niet zo goed voor de dag kwam. "Ferrari moest de auto's stijf afveren om hun aerodynamica te laten werken op Spa en de vloer niet tegen de grond te laten slaan in de snelle compressie aan de voet van Eau Rouge. Dat maakte de auto lastig te rijden, vooral over hobbels en de kerbs aan de binnenkant van de baan."

