Red Bull werkt snelste pitstop van 2022 af tijdens GP Hongarije

Sinds de Grand Prix van Spanje had Ferrari de snelste pitstop van het Formule 1-seizoen 2022 in handen. De pitcrew van de Italiaanse renstal had in Barcelona 2,23 seconden nodig voor de bandenwissel, een tijd die in de races daarna alleen nog benaderd zou worden door McLaren. In Hongarije is Red Bull er echter in geslaagd om de lat iets hoger te leggen voor de concurrentie. De pitstop van Sergio Perez in ronde 42 duurde slechts 2,19 seconden, waarmee de Oostenrijkse formatie als eerste dit jaar onder de 2,2 seconden duikt.

Dat was overigens niet de enige snelle pitstop van Red Bull, want alle vier de bandenwissels staan in de top-zes van het lijstje met snelste pitstops van de GP van Hongarije. De plekken twee en drie op de ranglijst zijn echter voor de twee pitstops die McLaren afleverde voor Daniel Ricciardo. Zijn eerste stop in ronde 15 duurde slechts 2,26 seconden, die in ronde 46 was slechts 0,03 seconde langzamer. Daarachter volgen dus nog drie pitstops van Red Bull. Twee daarvan duurden 2,33 seconden, de laatste was met 2,41 seconden ook snel te noemen.

In de top van het klassement om de Fastest Pitstop Award verandert er weinig. Red Bull doet goede zaken om de prijs voor het vijfde jaar op rij te winnen en staat nu op 317 punten, vijftig stuks meer dan nummer twee McLaren. Ferrari staat derde met 160 punten, daarachter volgen Alpine en Aston Martin met respectievelijk 133 en 131 punten.

De vijf snelste pitstops van de Hongaarse Grand Prix

Team Coureur Tijd Ronde 1 Red Bull Racing Sergio Perez 2,19 seconden 42 2 McLaren Daniel Ricciardo 2,26 seconden 15 3 McLaren Daniel Ricciardo 2,29 seconden 46 4 Red Bull Racing Max Verstappen 2,33 seconden 16 5 Red Bull Racing Sergio Perez 2,33 seconden 18